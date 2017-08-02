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Для Савеловского станкостроительного завада будут готовить кадры

02 Августа 2017 20:01
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Подготовка высококвалифицированных специалистов для Савеловского станкостроительного завода обсуждалась на совещании по вопросам станкостроения и импортозамещения в отрасли, которое 2 августа провели на предприятии генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По словам главы «Ростеха», на предприятии планируется увеличивать производство современных станков для машиностроения. Кроме того, к концу этого года на базе Савеловского машиностроительного завода, который входит в госкорпорацию, будет создано совместное предприятие по производству высокоточных деталей для российских корпораций. Для реализации намерений потребуются высококвалифицированные специалисты.

«Правительство Тверской области готово оказать содействие в подготовке кадров для завода. Предлагаем предприятию ежегодно давать заказ на подготовку инженеров и специалистов, необходимых заводу, в Тверском государственном техническом университете», - сказал Игорь Руденя.

Кроме того, по словам Игоря Рудени, область рассмотрит возможности оказать содействие в обеспечении специалистов жильем через поддержку участия в программах ипотечного кредитования, выделение сертификатов молодым семьям.

«Савеловский завод – это стратегическое предприятие для Кимр и Кимрского района. Здесь всегда работали высококвалифицированные специалисты, и нам очень важно, чтобы оно обрело свою былую славу», - отметила глава Кимрского района Антонина Нестерова.

Сергей Чемезов обозначил важность развития социальной инфраструктуры в Кимрском районе, чтобы специалисты завода не уезжали работать на предприятия в других регионах.

Справочно: ООО "Савеловский станкостроительный завод" - производственная площадка ООО "СТАН", созданная на базе Савеловского машиностроительного завода в г. Кимры (Тверская область). Специализируется на производстве вертикально-фрезерных обрабатывающих центров, портальных фрезерных станков с подвижным столом и специального оборудования. За полтора года предприятие стало одним из лидеров в производстве высокоточных станков и поставляет свою продукцию для ведущих авиа- и двигателестроительных предприятий, компаний нефтеперерабатывающей промышленности, атомной энергетики, ОПК, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

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Метки: савеловский станкостроительный завод кимры
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Комментарии (2)

  • Ин окентий 
    для завАда кадры подготовят, а для ТИА, похоже что нет...
    02.08.2017 20:14
    0 | 0

  • MikeH 
    В "справочно" написана полная хрень. СТАН у китайцев станки берет под своей биркой. И производство им нафиг не упало, это распильный проект. Подробности в блоге КЖДМ.
    02.08.2017 20:19
    0 | 0
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