Тверской ансамбль «Небесные ласточки» выступит на Международном фестивале хорового искусства «Поющий мир»

С 4 по 9 августа 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет XV Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир» и XIII Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей имени Юрия Фалика.

15-тый юбилейный фестиваль «Поющий мир» в этом году пройдет под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума. Фестиваль проводит Центр международного сотрудничества в области культуры «Интер Аспект» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Государственной Академической Капеллы и Союза Композиторов Санкт-Петербурга.

Фестиваль «Поющий мир» за 15 лет своего существования стал одной из музыкальных традиций петербургского лета и ежегодно собирает более 3000 профессионалов и любителей хорового пения из разных стран мира, искренне увлеченных одним из самых прекрасных искусств.Ежедневно в концертных залах и соборах Санкт-Петербурга будут проходить концерты, которые могут свободно посещать жители и гости города. За 6 дней состоится 17 (!) концертов хоровой музыки.

Наш родной город Тверь на этом фестивале будет представлять вокальный ансамбль «Небесные ласточки». Художественный руководитель Анна Геннадьевна Ишиева, концертмейстер Екатерина Вячеславовна Иванова.

«Небесные ласточки» - лауреат российских и международных фестивалей и конкурсов, лауреат международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Ансамбль был основан в 2006 г в Детской школе искусств № 1 имени М.П. Мусоргского из учащихся вокального и фортепианного отделений. В репертуаре вокального коллектива произведения русской и зарубежной классики, духовная музыка, народные песни, произведения современных композиторов.

Вокальный ансамбль «Небесные ласточки» является постоянным участником Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир». За 11 лет своей творческой жизни вокальный ансамбль приобрел поклонников и ценителей своего творчества не только в нашем родном городе Твери, но и в Санкт-Петербурге и в других городах нашей большой страны. Полюбоваться на тверских «Ласточек» можно будет на концертах в Санкт-Петербургской Государственной академической Капелле, Казанском Кафедральном Соборе и на концертных площадках XV Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир».