Установлена социальная пенсия детям, чьи родители неизвестны

О законодательных мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья шел разговор на встрече члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного Собрания Тверской области Андрея Епишина с Уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной.

Основной темой стало обсуждение новелл федерального законодательства, направленных на защиту прав и интересов детей. Так, Советом Федерации Федерального Собрания РФ одобрены изменения в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и установлен новый вид социальной пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны.

«До корректировки законодательства такие дети не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически не имеют ни одного из родителей, - пояснил сенатор Совета Федерации Андрей Епишин. – Теперь эти дети, которые являются особо незащищенными, получили право социальной пенсии по случаю потери кормильца».

Выплата будет назначаться детям и подросткам до 18 лет, а также до 23 лет, если они учатся на очной форме, получая среднее и высшее профессиональное образование, либо до момента усыновления.

Как сообщил Андрей Епишин, законодательно установлена и выплата повышенного пособия по безработице для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, впервые ищущих работу. Размер такого пособия будет равен уровню средней заработной платы, сложившейся в субъекте РФ.

Кроме того, усовершенствован порядок приема инвалидов в высшие учебные заведения, в том числе на обучение на подготовительных отделениях вузов. Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, максимально учитывающие интересы несовершеннолетних при устройстве на работу.

Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина поблагодарила сенатора за возможность прямого разговора и предложила к обсуждению вопросы, которые, по ее мнению, требуют дальнейшего законодательного регулирования.

«Ко мне как к Уполномоченному по правам ребенка нередко обращаются родители, дети которых отказываются от лечения в медицинских организациях, - сообщила Лариса Мосолыгина. – Родители сетуют на свое бесправное состояние даже в том случае, если заболевание ребенка прогрессирует. Законных механизмов оказать несовершеннолетнему медицинскую помощь без его согласия не существует. При этом речь идет, как правило, о тяжелых, социально опасных заболеваниях, таких как наркомания, токсикомания, ВИЧ, туберкулез». Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области обратилась к сенатору Совета Федерации с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство и увеличить возраст добровольного информированного согласия на оказание медицинской помощи несовершеннолетним, страдающим социально опасными и инфекционными заболеваниями, до 18 лет.

Об изменениях в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», о предоставлении «облегченного режима» оформления так называемой «гостевой опеки» для отдельных категорий граждан - далеко не полный перечень состоявшегося обсуждения.

«Все обозначенные вопросы будут внимательно изучены и в случае их юридической правомерности предложены к рассмотрению федеральным законодателям», - подытожил встречу Андрей Епишин.