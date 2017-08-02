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В Тверской области в подвале жилого дома обнаружен труп женщины

02 Августа 2017 18:21
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Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

28 июля в поселке Красномайский Вышневолоцкого района в подвале дома обнаружен труп женщины с гнилостными изменениями. Судебно-медицинским исследованием тела установлен криминальный характер смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний житель Вышневолоцкого района. Как сообщает региональный СКР, 14 июля 2017 года в ночное время в квартире дома на ул. Кирова в ходе распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. Он схватил нож и ударил в область левого бедра. От полученного телесного повреждения и развития острой кровопотери потерпевшая скончалась на месте происшествия. Затем он вынес труп из квартиры  и спрятал в подвальном помещении дома.

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Метки: труп женщину ударил ножом зарезал женщину убийство женщины
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Комментарии (4)

  • Buzzer 
    Спрятать то больше негде.
    02.08.2017 18:30
    1 | 1

    • hell 
      Вы еще реукомендации- инструкции давайте, с профессиональной точки     зрения...
      02.08.2017 19:08
      1 | 1

  • Dobry кrtek 
    Меток гад. Сразу пропорол бедренную артерию. Не спецназ-морской котик-зелёный берет часом?
    02.08.2017 18:49
    0 | 2

  • horton 
    Спрятал... и продолжил пить дальше ещё пару недель...
    02.08.2017 19:09
    0 | 1
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