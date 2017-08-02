В Тверской области в подвале жилого дома обнаружен труп женщины

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

28 июля в поселке Красномайский Вышневолоцкого района в подвале дома обнаружен труп женщины с гнилостными изменениями. Судебно-медицинским исследованием тела установлен криминальный характер смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний житель Вышневолоцкого района. Как сообщает региональный СКР, 14 июля 2017 года в ночное время в квартире дома на ул. Кирова в ходе распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. Он схватил нож и ударил в область левого бедра. От полученного телесного повреждения и развития острой кровопотери потерпевшая скончалась на месте происшествия. Затем он вынес труп из квартиры и спрятал в подвальном помещении дома.