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В Твери продолжается подготовка школ и детских садов к новому учебному году

В Твери продолжается подготовка школ и детских садов к новому учебному году - ТИА
02 Августа 2017 18:12
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К 1 сентября в Твери обновят большинство школ и детских садов. Работы на многих объектах сейчас – в завершающей стадии.

В ежедневном режиме ход проведения ремонта контролирует комиссия, в состав которой вошли представители администрации города, Тверской городской Думы, общественности и специалисты из различных сфер. Так, в этом году в школе №25 будет восстановлено уличное освещение. Техническим вопросы с руководством учебного заведения в рамках комиссионного выезда обсудил директор МУП «Тверьгорэлектро» Максим Сульман.

В этом году у нас ведутся как никогда масштабные ремонтные работы, - рассказала директор школы №25 Наталья Геслер. – Мы наконец-то решим проблему с освещением, будет проведён капитальный ремонт буфета и систем отопления.

В школе № 4 в этом году будет произведена замена пожарной сигнализации, проведён ремонт крыши и вентиляции. Кроме того, обновят и оконные рамы – старые не спасали от ветра и холода.

Школа построена в 75-ом году, рамы не меняли ни разу и спустя 40 с лишним лет, конечно, они пришли в негодность. Для школы это была одна из наиболее актуальных проблем, требующих оперативного решения, – отметила директор школы №4 Ирина Тюрякова.

В этой ремонтной кампании внимание уделили и дошкольным учреждениям. Основные работы в детском саду №48 проводятся на крыше – к середине августа кровля должна быть полностью отремонтирована.

В целом ремонтная кампания в этом году охватывает почти все школы и детские сады. При содействии губернатора Тверской области Игоря Рудени Тверь получила значительную часть средств на проведение работ в рамках софинансирования из регионального бюджета. За счет этих средств, в частности, в ряде школ отремонтируют санузлы и заменят оконные блоки, а также подготовят 300 дополнительных учебных мест по программе ликвидации второй смены, сообщает Управление информации Администрации города Твери.

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Метки: ремонт школ подготовка к новому учебному году
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