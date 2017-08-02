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В Твери пройдёт семейный праздник «Танцы под звуки арфы»

02 Августа 2017 16:56
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6 августа, в 13:00 Ботанический сад Тверского госуниверситета приглашает на семейный праздник «Танцы под звуки арфы». В программе - концерт шотландской музыки с мастер-классом по народным танцам от группы "Dragon Fly" (Катерина Московскова - кельтская арфа, Татьяна Васильева - флейта, тин-вистл).

Музыканты исполнят народные шотландские мелодии, и для желающих будет организован обучающий мастер-класс по шотландским народным танцам. Под живые звуки арфы Татьяна Васильева покажет основные движения и фигуры для 3 разных танцев: шотландский рил, жига и полька.

Танцы очень простые и весёлые, подходят для любого возраста и любого уровня физической подготовки. Так как главное в народных социальных танцах - не техника и растяжка, а радостное общение друг с другом и получение удовольствия.

По традиции, в перерыве и по окончании концерта для детей и взрослых будет возможность познакомиться поближе с музыкальными инструментами Катерины и Татьяны. Можно будет потрогать, поиграть, узнать об основах игры.

 

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Метки: ботанический сад шотландская музыка арфа концерт шотландской музыки
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Комментарии (5)

  • paracetamol 
    А можно поближе познакомиться с Катериной и Татьяной и их потрогать вместо музыкальных инструментов ?
    02.08.2017 17:14
    0 | 0

    • hell 
      Ой, а Вы уверены, что после знакомства Вам захочется их трогать?
      02.08.2017 17:23
      0 | 1

      • paracetamol 
        Не ну можно мой инструмент потрогать
        02.08.2017 17:26
        0 | 0

        • hell 
          Ой, а Вы не том сайте тогда ищите любителей трогать... и тем более, Ваш "инструмент"... думаю, что не перфоратор имели в виду...)))
          02.08.2017 17:31
          0 | 0

  • hell 
    Поиграть на своем инстпументе ни один профи никогда не позволит, тем белее всем подряд...) а праздников тематических, развивающих обществознание и расширяющих познание в культурах народов, действительно стало больше... финансирует это фсё хто? Чет сомнительно, что музыканши и танцоры, для пиара собственного...
    02.08.2017 17:22
    0 | 0
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