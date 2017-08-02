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Суд взыскал с Минобороны 155 тыс. рублей в пользу солдата, ставшего инвалидом после ДТП в Тверской области

02 Августа 2017 16:04
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Накануне Пресненский районный суд Москвы удовлетворил исковое заявление бывшего военнослужащего Дмитрия Перевезенцева, взыскав с Министерства обороны компенсацию морального вреда, связанную с полученными в ДТП травмами.

Дмитрий Переверзенцев проходил военную службу по призыву в в/ч 96778 Бологовского района в 2014 году. 23 июля 2014 года личный состав перевозили из бани в поселке Озерный Тверской области на территорию воинской части. 32 военнослужащих посадили в кузов-фургон, при этом норма посадки - 20 человек, поэтому часть солдат поехала стоя. Кроме того, водитель автомобиля не убедился в том, что запирающие и страховочные устройства приведены в действие. В результате нарушений условий перевозки в районе железнодорожного переезда Переверзенцев выпал из открывшейся двери Камаза и получил серьёзные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму с переломами черепа и  кровоизлияниями. В результате ДТП пострадавший 8 месяцев находился в госпитале и перенес множество операций, после которых ему была присвоена I группа инвалидности.

В отношении водителя Дмитрия Германова было возбуждено уголовное дело, приговором 95 гарнизонного военного суда была установлена вина солдата. Однако посчитав, что в произошедшем имеется вина Министерства обороны в лице руководства воинской части, семья Переверзенцевых обратилась с исковым заявлением в Пресненский районный суд города Москвы. Юрист Министерства обороны не согласился с требованиями истцов и просил суд отказать Переверзенцеву в удовлетворении иска в полном объеме.

Судебное разбирательство по делу длилось почти семь месяцев. 1 августа 2017 года Пресненский районный суд вынес решение, частично удовлетворив исковые требования семьи Переверзенцевых: с Министерства обороны РФ взыскано 155 тысяч рублей в качестве морального вреда, сообщает портал og.ru

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Метки: минобороны моральный вред дтп в зато озёрный иск к минобороны
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Комментарии (2)

  • Proletary 
    Критерии установления 1 группы инвалидности:
неспособность к самообслуживанию или полная зависимость от других лиц;
неспособность к самостоятельному передвижению и полная зависимость от других лиц;
неспособность к ориентации (дезориентация);
неспособность к общению;
неспособность контролировать своё поведение.
    02.08.2017 16:38
    0 | 0

  • romich 
    Может, реабилитировался. В любом случае,  155 т. -  плевок с ухмылочкой.
    02.08.2017 17:13
    0 | 1
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