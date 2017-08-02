Суд взыскал с Минобороны 155 тыс. рублей в пользу солдата, ставшего инвалидом после ДТП в Тверской области

Накануне Пресненский районный суд Москвы удовлетворил исковое заявление бывшего военнослужащего Дмитрия Перевезенцева, взыскав с Министерства обороны компенсацию морального вреда, связанную с полученными в ДТП травмами.

Дмитрий Переверзенцев проходил военную службу по призыву в в/ч 96778 Бологовского района в 2014 году. 23 июля 2014 года личный состав перевозили из бани в поселке Озерный Тверской области на территорию воинской части. 32 военнослужащих посадили в кузов-фургон, при этом норма посадки - 20 человек, поэтому часть солдат поехала стоя. Кроме того, водитель автомобиля не убедился в том, что запирающие и страховочные устройства приведены в действие. В результате нарушений условий перевозки в районе железнодорожного переезда Переверзенцев выпал из открывшейся двери Камаза и получил серьёзные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму с переломами черепа и кровоизлияниями. В результате ДТП пострадавший 8 месяцев находился в госпитале и перенес множество операций, после которых ему была присвоена I группа инвалидности.

В отношении водителя Дмитрия Германова было возбуждено уголовное дело, приговором 95 гарнизонного военного суда была установлена вина солдата. Однако посчитав, что в произошедшем имеется вина Министерства обороны в лице руководства воинской части, семья Переверзенцевых обратилась с исковым заявлением в Пресненский районный суд города Москвы. Юрист Министерства обороны не согласился с требованиями истцов и просил суд отказать Переверзенцеву в удовлетворении иска в полном объеме.

Судебное разбирательство по делу длилось почти семь месяцев. 1 августа 2017 года Пресненский районный суд вынес решение, частично удовлетворив исковые требования семьи Переверзенцевых: с Министерства обороны РФ взыскано 155 тысяч рублей в качестве морального вреда, сообщает портал og.ru