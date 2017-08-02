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В Твери снимают рельсы на улице Советской и думают, как сделать полосу для общественного транспорта

В Твери снимают рельсы на улице Советской и думают, как сделать полосу для общественного транспорта - ТИА
02 Августа 2017 17:32
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Фоторепортаж

2 августа стартовала масштабная кампания по ремонту магистральных улиц Твери. Первый этап работ начался с уборки брусчатки на отрезке улицы Советской от Смоленского переулка до Тверского проспекта и демонтажа неиспользуемых трамвайных рельсов. С раннего утра здесь уже вовсю работала техника и дорожные специалисты.

Ремонт магистральных улиц стал возможным благодаря соглашению между Тверским регионом и столицей.

   Владимир Прокудин заместитель главы администрации города:

 - Соглашение было подписано между губернатором Игорем Руденей и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Согласно ему были выделены  деньги на приведение в нормативное состояние основных магистральных дорог города Твери.

 

 

Ремонтировать тверские дороги приехали специалисты высокого класса из Москвы.

 

Олег Балаян, депутат Тверской городской думы:

- Когда мы мониторили ситуацию в городе, много жалоб от наших жителей поступало на состояние дорог. Мы благодарны губернатору, что он сумел подтянуть такое количество высококлассных специалистов – 500 человек и 200 единиц техники, которые будут работать и ремонтировать улицы такой большой протяженностью. Это великое достижение. Все работы ведутся за счет средств бюджета Москвы.

 

Ремонтировать будут две основные магистрали города – от площади Гагарина до посёлка Мигалово (улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина, Ленина, 50 лет Октября) и от Нового Волжского моста до железнодорожного вокзала (проспекты Тверской и Чайковского, Привокзальная площадь), а также ряд прилегающих к ним улиц. Общая протяженность 12 км.

Владимир Прокудин заместитель главы администрации города:

- Все дороги разбиты на 10 участков. Что касается перекрытий или изменений в движении, тут мы будем подходить индивидуально. Все зависит от ширины улицы и интенсивности транспортного. Будем стараться свести к минимуму неудобства для жителей Твери.

В основном работы будут вестись ночью и усиленно по выходным.

Что касается улицы Советская, то с 6 по 17 августа в связи с недостаточной шириной проезжей части на отрезке от Тверского проспекта до Советской площади будет полностью прекращено движение. Сроки перекрытия могут быть скорректированы.

6 августа в Тверь приедет новая партия техники из Москвы и начнутся работы по фрезерованию дорожного покрытия. Они будут вестись на трёх участках: улице Советской (от Тверского проспекта до площади Победы), улице Софьи Перовской (от площади Победы до проспекта Калинина) и Тверском проспекте – проспекте Чайковского (от Нового Волжского моста до площади Капошвара). Асфальтирование запланировано ориентировочно на 8 августа.

Игорь Руденя, Губернатор Тверской области

- Наверное, жителям города это принесёт временные неудобства. Мы постараемся организовать дорожное движение так, чтобы их минимизировать. Москва преображается, наша задача — не отставать как минимум в благоустройстве. Нужно привести в порядок асфальт, разметку, пешеходные переходы и тротуары, светофоры.

На обсуждении сейчас находится вопрос о выделении отдельных полос для общественного транспорта. Конечно, именно там, где позволяет ширина улиц.

Артур Сычев, директор МУП ПАТП-1:

-  Реконструкция позволит значительно увеличить пропускную способность улиц, что повлияет на качественное обслуживание наших пассажиров. Также это позволит подойти к реализации проекта – обустройство выделенных полос общественного транспорта без помех движению автомобилей.

Сегодня этот проект обсуждается с учётом значительной реконструкции магистралей. Мы вынесли этот вопрос на обсуждение в администрацию города.

К примеру, это возможно сделать на улице Вагжанова, на Советской, на проспекте Калинина. Посмотрим, как будут реконструированы проспект Ленина и 50 лет октября, может быть и там сделать.

Но пока это только далеко идущие планы. Что касается масштабной ремонтной кампании магистральных улиц Твери, завершится она 10 сентября.

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Метки: ремонт дорог ремонт дорог в твери москвичи ремонтируют дороги
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Комментарии (25)

  • TVERSKOY_SK 
    Надо вместо рельсов сделать хорошую дорогу с разметкой вот и всё что надо сделать , но не надо никаких выделенных полос делать.
    02.08.2017 17:41
    3 | 12

    • ОПМС 
      Вот на каких точно участках дорог будут вестись ремонтные работы:
1 участок: от Площади Гагарина до Смоленского Переулка;
2 участок: от Смоленского Переулка до Тверского Проспекта, включая улицу Пушкина, Советскую Площадь, Площадь Ленина и Трёхсвятскую Улицу;
3 участок: от Тверского Проспекта до Набережной реки Тьмаки;
4 участок: от Набережной реки Тьмаки до улицы Карла Маркса;
5 участок: от Площади Капошвара до Нововолжского Моста;
6 участок: от Площади Капошвара до улицы Коминтерна(Ж/д Вокзала);
7 участок: Площадь Капошвара(круг, с четырёх сторон улиц)
8 участок: от улицы Карла Маркса до светофора на Проспекте Калинина;
9 участок: от светофора на Проспекте Калинина до 1-ой Республиканской Улицы;
10 участок: от 1-ой Республиканской Улицы до Мигаловского Моста.
      02.08.2017 17:46
      1 | 0

      • kentara 
        А на каких участках Октябрьской ж/д будут вестись ремонтные работы?
        02.08.2017 19:04
        0 | 2

        • ОПМС 
          kentara, а вот это Вас совершенно не касается. Служебная тайна... .
          02.08.2017 19:56
          0 | 0

          • kentara 
            Так же хотелось поинтересоваться ситуацией на автовокзала и отдельно вопрос о регулировке дорожного движения на площади Гагарина.
            02.08.2017 20:13
            0 | 0

      • Хычник_Ёж 
        А Ордженикижде так и останется с рельсами?  Как и крупский путепровод?
        02.08.2017 19:48
        0 | 0

        • ОПМС 
          Хычник_Ёж, а вот на Орджоникидзе и Крупском путепроводе будут наши дорожники рельсы демонтировать.
          02.08.2017 19:57
          0 | 0

  • Судья 
    у нас так широко и свободно на дорогах что они запретят ездить машинам по крайней правой полосе
    02.08.2017 17:49
    0 | 3

  • ОПМС 
    TVERSKOY_SK, а вот с Вами уважаемый, я не согласен, выделенные полосы нужны общественному транспорту. Посмотрите, как в Москве общественный транспорт по выделенным полосам летает, а "обычные" автомобили боятся заезжать на выделенку, потому что с начала выделенки стоит камера и штрафует всех, кто нарушает, на очень большие суммы. Выделенка только для общественного транспорта, Машин СМП, Полиции, МЧС, Пожарных, Газовой Службы, городских маршрутных такси. Вот и в Твери так же сделать, как в Москве и повесить камеру в начале выделенки и знак 3.1 "Кирпич" и штрафовать Вас, автолюбителей, которые повадятся выезжать на выделенку и мешать проезду общественному транспорту. Дороги сделают, можно и об выделенке подумать, потому что места много сразу будет, освободится, крайние полосы можно будет отдать выделенным полосам по обе стороны проезжей части дороги.
    02.08.2017 17:53
    6 | 1

    • abeltv 
      Вы вначале сделайте общественный  транспорт убрав все без исключения джамшутки и тогда может быть народ вас поддержит. На Советской выделенная полоса для общественного транспорта будет лишней! Там итого может быть не более 2-х полос в каждом направлении, а делают при 3 и более полосах!
      02.08.2017 18:19
      0 | 8

      • pitj 
        Если под джамшутками Вы подразумеваете маршрутные такси, то , по моему мнению, они относятся к общественному транспорту.
        02.08.2017 18:34
        3 | 1

        • abeltv 
          Это такси, общественный транспорт - тот который ходит по расписанию по установленному маршруту!
          02.08.2017 18:39
          0 | 5

          • kentara 
            Тут вы уже не правы...
            02.08.2017 19:05
            3 | 1

            • abeltv 
              Я знаю о чем пишу! Имею профессиональное высшее образование по профилю - красный диплом.
К общественному транспорту относятся: трамвай, троллейбус, автобус, метро - такси ездящеее по маршруту это такси, смотрите здесь https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Общественный_транспорт иначе любую машину можно признать общественным транспортом!
              02.08.2017 19:11
              2 | 1

              • kentara 
                вы, видимо, очень давно получали красный диплом, иначе бы знали Постановление Правительства, вышедшее еще в 2009 году и изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта принятые, в том числе, в 2013 году
                02.08.2017 19:23
                1 | 2

                • abeltv 
                  Да достаточно давно, только постановление правительства здесь не при чём, есть общемировая практика, ну нет кроме России и некоторых республик ранее входящих в СССР маршрутных такси! Есть автобусы малой и особо малой вместимости, но они либо ходят по маршруту на общих основаниях и относятся к автобусам (ОТ) либо по заказу. Ничего общего с маршрутками это не имеет.
Про безопасность, точнее полное её отсутствие на маршрутках лучше промолчу ...
А в России полная вакханалия - хочу вожу пассажиров, хочу езжу как экскурсионный микроавтобус....
                  02.08.2017 19:38
                  0 | 0

                  • kentara 
                    Общемировая практика здесь не причем, мы конкретно в 
России живем.  Понятие "маршрутное такси" исчезло еще в 2013 году.
                    02.08.2017 19:44
                    0 | 0

    • AnlimiT 
      Тогда придется везде запретить парковку. Иначе не имеет смысла выделенная полоса. Правда это влечет и без того огромную проблему с парковками в Твери
      02.08.2017 18:23
      0 | 5

    • zilberman 
      Маршрутные такси на выделенке? Может оно конечно и так, но в таком случае, их также нужно штрафовать на x2 суммы за покидание выделенной полосы при ее наличии. Шоб они оттуда высовывались или только под штраф или для левого поворота. 
В противном  случае, такое решение, это еще один удар под дых муниципальному транспорту и как следствие, преднамеренное причинение особо крупного ущерба городскому бюджету. Который будет вынужден опять дотировать все это, а коррумпированные чинуши будут опять вешать лапшу про убыточность общественного транспорта. В то время как маршрутчики убить друг друга готовы за маршрут. 
Короче, либо выделенка для муниципального транспорта и спецслужб, либо ни для кого. Иначе я буду первый, кто положит болт на эту выделенку. Прилеплю себе на лобовуху вывеску "экскурсия №1" и буду катать где хочу.
      02.08.2017 18:27
      0 | 10

    • kentara 
      И вначале выделенки Максимку с жезлом поставить...
      02.08.2017 19:06
      0 | 9

  • pitj 
    Любопытно как выполнение работ преимущественно ночью будет соответствовать требованиям Закона Тверской области от 26 марта 2014 года №8-ЗО "О нарушении тишины", согласно которого ночью не допускается совершение действий, сопровождаемых шумом, нарушающих тишину и препятствующих отдыху граждан, к которой относят производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ. Или лица, уполномоченные за контролем его соблюдения работают исключительно в дневное время и не обратят на это внимание?
    02.08.2017 18:46
    0 | 2

  • Ferapont 
    Я так понимаю,  500 высококлассных специалистов, найденных губернатором, имеют больше 6 классов образования, а не 3 класса церковно-приходской школы.как работяги ДЖЭКа господина Огонькоффа.
    02.08.2017 18:51
    0 | 6

  • Серж () 
    Короче, занимаются противоположными вещами. Ибо демонтаж рельс по которым этот самый ОТ ездит (и о чём давно бредят городские сумасшедшие типа Тверского СК) и создание выделенки - это именно что противоположные процессы.
    02.08.2017 19:30
    0 | 2

  • Naum 
    Сначала сняли рельсы, а потом стали думать. Нормальные специалисты. Может наоборот надо было  сначала подумать, а потом снимать.
    02.08.2017 20:02
    0 | 0

  • Naum 
    А сколько денег было потрачено на проект по обустройство трамвайный рельс на улице Советской, когда их обложили камушками, теперь эти камушки выбросят или кому на дачу отвезут ?
    02.08.2017 20:05
    0 | 0
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