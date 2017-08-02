В Твери снимают рельсы на улице Советской и думают, как сделать полосу для общественного транспорта

2 августа стартовала масштабная кампания по ремонту магистральных улиц Твери. Первый этап работ начался с уборки брусчатки на отрезке улицы Советской от Смоленского переулка до Тверского проспекта и демонтажа неиспользуемых трамвайных рельсов. С раннего утра здесь уже вовсю работала техника и дорожные специалисты.
Ремонт магистральных улиц стал возможным благодаря соглашению между Тверским регионом и столицей.
Владимир Прокудин заместитель главы администрации города:
- Соглашение было подписано между губернатором Игорем Руденей и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Согласно ему были выделены деньги на приведение в нормативное состояние основных магистральных дорог города Твери.
Ремонтировать тверские дороги приехали специалисты высокого класса из Москвы.
Олег Балаян, депутат Тверской городской думы:
- Когда мы мониторили ситуацию в городе, много жалоб от наших жителей поступало на состояние дорог. Мы благодарны губернатору, что он сумел подтянуть такое количество высококлассных специалистов – 500 человек и 200 единиц техники, которые будут работать и ремонтировать улицы такой большой протяженностью. Это великое достижение. Все работы ведутся за счет средств бюджета Москвы.
Ремонтировать будут две основные магистрали города – от площади Гагарина до посёлка Мигалово (улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина, Ленина, 50 лет Октября) и от Нового Волжского моста до железнодорожного вокзала (проспекты Тверской и Чайковского, Привокзальная площадь), а также ряд прилегающих к ним улиц. Общая протяженность 12 км.
Владимир Прокудин заместитель главы администрации города:
- Все дороги разбиты на 10 участков. Что касается перекрытий или изменений в движении, тут мы будем подходить индивидуально. Все зависит от ширины улицы и интенсивности транспортного. Будем стараться свести к минимуму неудобства для жителей Твери.
В основном работы будут вестись ночью и усиленно по выходным.
Что касается улицы Советская, то с 6 по 17 августа в связи с недостаточной шириной проезжей части на отрезке от Тверского проспекта до Советской площади будет полностью прекращено движение. Сроки перекрытия могут быть скорректированы.
6 августа в Тверь приедет новая партия техники из Москвы и начнутся работы по фрезерованию дорожного покрытия. Они будут вестись на трёх участках: улице Советской (от Тверского проспекта до площади Победы), улице Софьи Перовской (от площади Победы до проспекта Калинина) и Тверском проспекте – проспекте Чайковского (от Нового Волжского моста до площади Капошвара). Асфальтирование запланировано ориентировочно на 8 августа.
Игорь Руденя, Губернатор Тверской области
- Наверное, жителям города это принесёт временные неудобства. Мы постараемся организовать дорожное движение так, чтобы их минимизировать. Москва преображается, наша задача — не отставать как минимум в благоустройстве. Нужно привести в порядок асфальт, разметку, пешеходные переходы и тротуары, светофоры.
На обсуждении сейчас находится вопрос о выделении отдельных полос для общественного транспорта. Конечно, именно там, где позволяет ширина улиц.
Артур Сычев, директор МУП ПАТП-1:
- Реконструкция позволит значительно увеличить пропускную способность улиц, что повлияет на качественное обслуживание наших пассажиров. Также это позволит подойти к реализации проекта – обустройство выделенных полос общественного транспорта без помех движению автомобилей.
Сегодня этот проект обсуждается с учётом значительной реконструкции магистралей. Мы вынесли этот вопрос на обсуждение в администрацию города.
К примеру, это возможно сделать на улице Вагжанова, на Советской, на проспекте Калинина. Посмотрим, как будут реконструированы проспект Ленина и 50 лет октября, может быть и там сделать.
Но пока это только далеко идущие планы. Что касается масштабной ремонтной кампании магистральных улиц Твери, завершится она 10 сентября.
Комментарии (25)
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Naum
02.08.2017 20:05
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