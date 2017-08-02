Посёлок Элеватор остался без горячей воды: «Газпром межрегионгаз Тверь» отключил котельную ООО «Лазурная» из-за долгов

Прокуратура Московского района Твери провела проверку по факту полного ограничения поставки газа на котельную ООО «Лазурная», которая обеспечивает теплоснабжение потребителей п. Элеватор.

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» отключило котельную ООО «Лазурная» из-за долгов за газ в размере более 16 млн. рублей, а также перерасхода ранее установленного газоснабжающей организацией лимита потребления газа. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка законности действий газоснабжаюей организации, непринятию мер по погашению задолженности за поставленный природный газ ООО «Лазурная», а также соблюдению нормативного режима обеспечения жителей Элеватора горячей водой.

Ранее прокурором района в отношении руководителя ООО «Лазурная» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 9.22 КоАП РФ (невыполнение потребителем газа требования о самостоятельном ограничении режима потребления газа, предъявленного ему в соответствии правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа).

Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Управление Ростехнадзора по Тверской области.

