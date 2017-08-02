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Тверская область станет пилотной площадкой проекта «Активное долголетие» по уходу за пожилыми людьми

02 Августа 2017 15:02
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2 августа правительство Тверской области заключило соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Подписи под документом поставили заместитель Председателя Правительства – Министр здравоохранения региона Виталий Синода и директор фонда Елизавета Олескина.

В Тверской области проживают порядка 370 тысяч людей пожилого возраста. Подписанное соглашение предусматривает создание на территории Верхневолжья системы по уходу за людьми старшего возраста, которые в этом нуждаются. Ключевым направлением сотрудничества станет совместная реализация пилотного проекта «Активное долголетие». Он нацелен на модернизацию стационарных и надомных услуг центров соцобслуживания и социальных учреждений для престарелых и инвалидов.

В частности, запланировано укрепление материально-технической базы и проведение ремонтов в зданиях соцслужб, благоустройство, обучение персонала современным методам реабилитации и ухода за пожилыми людьми. Рассматривается возможность федерального финансирования в рамках программы.

Медицинская и социальная помощь старшему поколению должны предоставляться комплексно, считает заместитель главврача областной больницы по управлению сестринской деятельностью Наталья Павлюк, которая приняла участие в обсуждении проекта.

- Это должно быть единое звено. Важнейшую роль играет качественная подготовка кадров, привлечение молодых специалистов к этой работе, — сказала Наталья Павлюк.

«Дорожная карта» по реализации проекта также предусматривает увеличение числа культурно-досуговых мероприятий, развитие волонтёрства в системе гериатрической и паллиативной помощи.

Проект «Активное долголетие» создан на основе опыта десятилетней работы фонда в 20 регионах России. В частности, более 5 лет организация сотрудничает с 10 домами-интернатами для пожилых и инвалидов, а также комплексными центрами соцобслуживания Верхневолжья.

По итогам внедрения пилотного проекта в Тверской области планируется рекомендовать его к распространению и в других регионах.

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Метки: паллиативная помощь уход за пожилыми людьми уход за стариками фонд старость в радость Проект «Активное долголетие»
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Комментарии (8)

  • Dobry кrtek 
    1. Какой голимый бредЪ! Весь уход за пожилыми немощными так и останется в виде сиротской паллиативной койки, а лежащее на ней тело так и останется на ..й не нужным "бережно ухаживающему, специально обученному" персоналу. 2." - Это должно быть единое звено. Важнейшую роль играет качественная подготовка кадров, привлечение молодых специалистов к этой работе, — сказала Наталья Павлюк." Теперь и Павлюк знает, что Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овёс и сено. 3. Почему бы гражданке Павлюк, возомнившей о себе, что она королевна от медицЫны ( под крылом Козлова, естественно, королевна ) не взять на попечение пару-тройку лежачих или просто предложить свою персону для выноса горшков-суден? Думаю, что её квалификации для этого процесса хватит.)
    02.08.2017 15:54
    0 | 6

    • Proletary 
      Крот, чем откровенный бред читать и комментировать, лучше вот это зацени.
http://medportal.ru/mednovosti/news/2017/07/27/780neworder/
Вот где жопа притаилась.
Когда аминазин подействует (у тебя должен быть запас для себя, как последний патрон), можешь вот это на закусь. https://www.business-gazeta.ru/news/353309
      02.08.2017 16:24
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Да плевать. Всё это уже проходили, под несколько другим соусом. А воз и ныне там. Голодец может хоть для Солнца приказ издать, но Солнцу будет всё одно по .ер.
        02.08.2017 16:44
        0 | 1

        • Proletary 
          Вам плевать, и Голодец плевать, а над ООД туча из дерьма собирается, не только над нашим. А вторая новость вообще пестня о грядущем распиле.
          02.08.2017 16:58
          0 | 1

          • Dobry кrtek 
            Жаль, что мы не сможем ничего "отпилить".)))
            02.08.2017 17:09
            0 | 1

  • Proletary 
    ТИА, а что же вы ключевую фигуру проигнорировали?
---
Ключевым направлением сотрудничества станет совместная реализация пилотного проекта «Активное долголетие». Он предусматривает укрепление материально-технической базы и проведение ремонтов в зданиях соцслужб, благоустройство, обучение персонала современным методам реабилитации и ухода за пожилыми людьми, увеличение числа культурно-досуговых мероприятий, развитие волонтерства в системе гериатрической и паллиативной помощи. «Молодежь должна быть как можно больше задействована в этой работе — не только в решении проблем социального или медицинского плана. Зачастую людям старшего поколения не хватает элементарно простого общения», — отметил руководитель молодёжной общественной организации Вячеслав Цаголов.
    02.08.2017 16:31
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      А что? Из Цаголова вырос знатный говновоз, пусть теперь применит свои умения на практике в любом отделении сестринскаго уходу. Живым примером зажжОт мОлодежь и пОдростков, так сказать.) Я вот думаю иногда, каким же надо быть тухло-беспринципно-мерзким созданием, чтобы так нагло и напористо лезть в кресло депутата, осознавая, что никогда не будешь ничего делать, аки настоящий депутат, но всегда будешь преследовать тока свои мелкие цели, целуя зады вышестоящим товарищам. Я про гр. Ц. и ему подобных. Мерзчайшее явление эта "цаголовщина", преотвратнейшее. Тьфу!
      02.08.2017 16:42
      0 | 3

  • MikeH 
    Внезапно! (надеюсь Василий меня простит)
    Прикрепленные изображения:
    02.08.2017 19:50
    0 | 0
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