Тверская область станет пилотной площадкой проекта «Активное долголетие» по уходу за пожилыми людьми

2 августа правительство Тверской области заключило соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Подписи под документом поставили заместитель Председателя Правительства – Министр здравоохранения региона Виталий Синода и директор фонда Елизавета Олескина.

В Тверской области проживают порядка 370 тысяч людей пожилого возраста. Подписанное соглашение предусматривает создание на территории Верхневолжья системы по уходу за людьми старшего возраста, которые в этом нуждаются. Ключевым направлением сотрудничества станет совместная реализация пилотного проекта «Активное долголетие». Он нацелен на модернизацию стационарных и надомных услуг центров соцобслуживания и социальных учреждений для престарелых и инвалидов.

В частности, запланировано укрепление материально-технической базы и проведение ремонтов в зданиях соцслужб, благоустройство, обучение персонала современным методам реабилитации и ухода за пожилыми людьми. Рассматривается возможность федерального финансирования в рамках программы.

Медицинская и социальная помощь старшему поколению должны предоставляться комплексно, считает заместитель главврача областной больницы по управлению сестринской деятельностью Наталья Павлюк, которая приняла участие в обсуждении проекта.

- Это должно быть единое звено. Важнейшую роль играет качественная подготовка кадров, привлечение молодых специалистов к этой работе, — сказала Наталья Павлюк.

«Дорожная карта» по реализации проекта также предусматривает увеличение числа культурно-досуговых мероприятий, развитие волонтёрства в системе гериатрической и паллиативной помощи.

Проект «Активное долголетие» создан на основе опыта десятилетней работы фонда в 20 регионах России. В частности, более 5 лет организация сотрудничает с 10 домами-интернатами для пожилых и инвалидов, а также комплексными центрами соцобслуживания Верхневолжья.

По итогам внедрения пилотного проекта в Тверской области планируется рекомендовать его к распространению и в других регионах.