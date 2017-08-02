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Энергетики Тверьэнерго и спасатели провели совместный урок по безопасности для воспитанников летнего лагеря

02 Августа 2017 14:45
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Фоторепортаж

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» совместно с представителями ГУ МЧС по Тверской области провели урок по электробезопасности и гражданской обороне в детском оздоровительном лагере «Чайка», расположенном в Калининском районе. На занятии присутствовали дети в возрасте от 8 до 13 лет.

Энергетики напомнили воспитанникам лагеря основные правила обращения с электрическим током в быту. Рассказали о том, что категорически запрещено вытаскивать вилку из розетки мокрыми руками или купаться в ванной с подключенными к питанию телефоном или планшетом. Ребята узнали, почему нельзя приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, залезать на опоры воздушных линий, запускать бумажных змеев вблизи объектов электроэнергетики и т.д. Особое внимание детей энергетики обратили на опасное увлечение современной молодежи - селфи у энергообъектов. Категорически запрещается выбирать для фотосъемки электроустановки, трансформаторные подстанции, линии электропередачи, опоры ЛЭП. Существует риск получить электротравму, даже не прикасаясь к оборудованию, находящемуся под напряжением, а только приблизившись к нему на недопустимо близкое расстояние – менее 50 метров.

После лекционной части ведущий специалист по охране труда Тверьэнерго Юлия Гончарова показала ребятам как нужно действовать, если человек поражен электрическим током. Правила первой медицинской помощи воспитанники лагеря изучали на специальном тренажёре-манекене «Гоша». Ребята отрабатывали навыки определения состояния человека, искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Для закрепления полученных знаний энергетики подарили детям красочную тематическую полиграфическую продукцию, разработанную МРСК Центра.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области, в свою очередь, рассказали о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, а также научили ребят пользоваться средствами индивидуальной защиты – противогазами и специальной одеждой.

Занятия по профилактике детского электротравматизма сотрудники тверского филиала МРСК Центра проводят на постоянной основе. В период учебного года – в детских садах, школах, средне-специальных учебных заведениях, а летом – в пришкольных и детских оздоровительных лагерях.

- Длительные каникулы – это время, когда риски детского электротравматизма значительны. Дети и подростки проводят много времени на улице, у многих из них возникает желание самоутвердиться, показать себя перед сверстниками. К сожалению, местом для игр становятся электроустановки. Наша общая задача не допустить этого. Важно объяснить детям, что проникать на объекты энергетической инфраструктуры смертельно опасно. Профилактическая работа должна вестись комплексно: в семье, в образовательных учреждениях и на специальных уроках, таких, как наши, - отметил Павел Панибратов, начальник управления производственного контроля и производственной безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

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Метки: мрск цента тверьэнерго тверьэнерго
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