Внешэкономбанк претендует на 40% акций гостиничного комплекса Radisson Zavidovo в Тверской области

ВЭБ, кредитовавший в 2013 году строительство гостиничного комплекса Radisson Zavidovo в Конаковском районе Тверской области, может стать собственником 40% отеля, сообщает РИАнедвижимость со ссылкой на газету "Коммерсант".

Госбанк подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 40% в уставном капитале ООО "Завидово плаза". Сейчас комплекс принадлежит одному из топ-менеджеров "Интерроса" Сергею Бачину. Долг собственника Radisson Zavidovo перед ВЭБом оценивается в 3,37 миллиарда рублей. При этом стоимость гостиницы, по подсчетам консультантов, не превышает 2,42 миллиарда рублей.

ООО "Завидово плаза" было создано в 2010 году для строительства отеля Radisson Zavidovo. Осенью 2015 года в отношении компании было открыто конкурсное производство. Согласно отчетам, представленным в федеральном реестре банкротств, основной причиной стали долги перед кредиторами и поставщиками, указывает издание.