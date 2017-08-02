В Твери сотрудники полиции остановили пьяную женщину-водителя без прав

Сотрудники госавтоинспекции в Заволжском районе города Твери для проверки документов остановили автомобиль марки «Хендай» под управлением 46-летней местной жительницы.

В процессе разговора сотрудники ДПС почувствовали резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина была пьяна. Выяснилось, что в течение года фигурантка уже была лишена прав за езду в нетрезвом виде.

Санкция статьи 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Сотрудники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Эту информацию можно передать на номер дежурной части УМВД России Тверской области 02, 8(4822) 32-94-06, либо на номер дежурной части ГИБДД УМВД России по Тверской области: 8(4822) 58-59-00, сообщает УМВД России по Тверской области