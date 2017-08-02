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В Твери сотрудники полиции остановили пьяную женщину-водителя без прав

02 Августа 2017 12:51
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Сотрудники госавтоинспекции в Заволжском районе города Твери для проверки документов остановили автомобиль марки «Хендай» под управлением 46-летней местной жительницы.

В процессе разговора сотрудники ДПС почувствовали резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина была пьяна.  Выяснилось, что в течение года фигурантка уже была лишена прав за езду в нетрезвом виде.

Санкция статьи 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Сотрудники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Эту информацию можно передать на номер дежурной части УМВД России Тверской области 02,  8(4822) 32-94-06, либо на номер дежурной части ГИБДД УМВД России по Тверской области: 8(4822) 58-59-00, сообщает УМВД России по Тверской области

 

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Метки: пьяный за рулём тверь гибдд умвд
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Комментарии (10)

  • Buzzer 
    Чему удивляться? Горбатого могила исправит.
    02.08.2017 13:02
    0 | 4

  • леха мамонтов 
    автолядь
    02.08.2017 13:29
    2 | 5

  • horton 
    Как так можно? Прожить 46 лет без ума? Без совести?!
Мне тут, не буду вдаваться в подробности, наложили повязку спиртовую в поликлинике, так я минут 10 по улице погуляла, чтобы выветрилось. Потом ехала и боялась - вдруг остановят? Пронесло ))))
    02.08.2017 14:01
    1 | 2

    • no name 
      Надеюсь, что успели добраться до пункта назначения из поликлиники до того момента как Вас пронесло.
      02.08.2017 15:45
      1 | 2

    • hockey 
      А она походу 10 минут не погуляла и не пронесло. Да уж поспешишь - людей насмешишь =) Ох уж эти спиртовые повязки
      02.08.2017 16:22
      1 | 1

      • horton 
        Как кость собаке бросил слово
Одно из множества других...
(Елена Шаталова)
        02.08.2017 17:14
        0 | 1

        • hockey 
          ой простите, не хотел своим сарказмом задеть Вашу тонкую душевную организацию
          02.08.2017 17:59
          0 | 0

  • obyvatel 
    Алколеди!)))
    02.08.2017 15:18
    0 | 1

  • Хычник_Ёж 
    Еще бы тех кто с телефонами ездит прав лишали...
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    02.08.2017 16:47
    0 | 1

    • no name 
      Сейчас все с телефонами ездят. А некоторые и с двумя телефонами могут.
      02.08.2017 16:59
      0 | 0
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