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В День рождения почтового ящика ТИА хочет знать: пишите ли вы письма по-старинке

В День рождения почтового ящика ТИА хочет знать: пишите ли вы письма по-старинке - ТИА
02 Августа 2017 12:49
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Во всем мире 2 августа по традиции отмечается день рождения почтового ящика. Несмотря на повсеместное внедрение современных средств связи, он успешно выдержал испытание временем и никогда не пустует.

За свою пятивековую историю конструкция почтового ящика подверглась многочисленным модернизациям. В России самый первый уличный почтовый ящик был установлен в Санкт-Петербурге в 1848 году. Его образец находится в Центральном музее связи имени А.С. Попова. В этом же году первый почтовый ящик появился и в Твери. На ящике, защищенном козырьком, был изображен почтовый конверт с красной сургучной печатью. По виду эти ящики резко отличались от современных, так как они были произвольной формы и состояли из двух отделений: одно, закрытое на замок, — для того, чтобы туда опускали письма; другое, открытое, — для хранения писем, подлежащих возврату отправителю, так как адресаты их не были разысканы.

Конструкция их была ещё несовершенна, население боялось доверять свою переписку таким ящикам, люди продолжали приходить на почту, чтобы лично сдать письма приемщику. Тогда почтовики пошли на радикальную меру – начали целиком отливать их из чугуна. Эти массивные коробки, весом до 3 пудов, уже трудно было взломать или унести с собой. Но стоили они весьма дорого и широкого применения не получили.

Только с третьей попытки почтовые ящики получились удачными — они были довольно лёгкими и прочными, в них вделывались внутренние корпуса, позднее заменённые брезентовыми мешками. На ящиках так, чтобы бросалось в глаза, были изображены конверты. Любопытно, что такие конверты на почтовых ящиках рисовались в течение 80-ти лет, и только в 1926 году, когда грамотность стала достоянием всех слоёв населения, их рисовать перестали, заменив надписью «Почтовый ящик».

Современные почтовые ящики синего цвета — это не просто надежные хранилища для писем, но и эстетичные и вместительные конструкции. Сейчас металлические ящики заменяют пластиковыми контейнерами, оборудованными системами защиты от несанкционированного доступа и электронными чипами, которые позволяют четко отслеживать время выемки писем.

А вы, уважаемые читатели ТИА, часто ли пользуетесь почтовым ящиком? Пишите ли вы послания от руки, посылаете ли весточку родным и близки по-старинке? Или в суете стремительно бегущих дней столь некогда выводить строчки по линейкам, что наши пальцы, привычно выбивающие дробь на клавиатурах, разучились держать ручку/перо?

 
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Метки: почта почтовый ящик написать письмо
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Комментарии (12)

  • antiER 
    Пишу анонимки на соседей и коллег.
    02.08.2017 13:34
    0 | 3

    • vorobjaninoff 
      Красава... И письменная форма всегда будет актуальна - красиво и внушительно при уголовном деле. Не какие-то там писульки с признаниями в любви и поздравлениями.
      02.08.2017 16:05
      0 | 0

  • Ин окентий 
    Старинным называют то, что создано в далёком прошлом, но существует и сейчас... Если я сейчас напишу, какое же оно старинное?
    02.08.2017 13:48
    0 | 0

  • russs 
    С почтой России шутки плохи!
    Прикрепленные видео:
    !!!!!
    02.08.2017 13:58
    0 | 0

  • zilberman 
    Открытки, как и все безтрековые письма и отправления ходят ужасно. Мой дом обслуживает аж целый центральный почтамт. Так вот не уведомить никак о безтрековой посылке для них обычное дело.  Кинуть в твой ящик извещение для жителя из соседнего дома - в порядке вещей. Раз просто кинули корреспонденцию для всего дома на почтовые ящики сверху в одну кучу. Типа берите кто хотите.  И это главный почтамт города. Что происходит в небольших отделениях представить страшно. 
Так что какие письма, какие открытки. Шанс на то, что отправленная самому себе из отпуска открытка дойдет - процентов 20. Короче только деньги переводить на марки да открытки.
    02.08.2017 15:17
    0 | 0

  • TvereZ 
     пиши⃠Ете ли вы письма по-старинке

ТИА, лучше бы вы отпраздновали ДР Розенталя )))
    02.08.2017 15:30
    0 | 3

    • vorobjaninoff 
      Вот и я хочу спросить ТИА: "ДОКОЛЕ???"
      02.08.2017 16:05
      0 | 1

    • Max_Rayne 
      Журналисты, бть. Страшно поинтересоваться, что у них с деепричастными оборотами.
      02.08.2017 16:45
      0 | 0

      • peshehod 
        закрывая дверь, она, бть, скрипнула
        02.08.2017 17:51
        0 | 1

        • vorobjaninoff 
          Не хотите в ТИА журналистом? Режет глаз их грамотность, а у Вас все запятые на своих местах.
          02.08.2017 19:20
          0 | 0

  • Tari 
    Моя дочь из разный поездок обязательно присылает открытки. Иногда, для того чтобы купить и отправить открытку, приходиться оббегать пол-города. Но это так здорово, получить весточку, уже после того, как она вернулась :) Из-за границы открытки идут очень долго - два, а то и три месяца. Некоторые вообще не приходят. Сама родителям в последние годы на праздники посылаю открытки - хоть и прихожу на все этим праздники сама. Но они радуются, вспоминают молодость!
    02.08.2017 18:09
    0 | 0

    • vorobjaninoff 
      Примерная дочка, что тут еще написать...
      02.08.2017 19:19
      0 | 0
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