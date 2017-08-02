Величина прожиточного минимума в Тверской области увеличена на 4,2%

На заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, утверждена величина прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. Показатель на душу населения составил 10242,64 рубля — на 4,2% больше, чем в первом квартале.

Величина прожиточного минимума рассчитывается на основании стоимости потребительской корзины (минимальный набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг), а также обязательных платежей и сборов. В результате изменения уровня цен на продукты и непродовольственные товары стоимость корзины в Тверской области выросла до 9569,08 рубля против 9186,99 рубля в прошлом отчётном периоде.

Величина прожиточного минимума используется при назначении ежемесячного государственного пособия на ребёнка, осуществлении социальной помощи малоимущим, определении субсидий на оплату жилых помещений, коммунальных услуг, оказания адресной поддержки и других расчётах.

Показатель разнится в разрезе социально-демографических групп. По информации Министерства экономического развития региона, размер прожиточного минимума для трудоспособного населения установлен на уровне 11037,70 рубля (увеличен на 4,3%), для пенсионеров — 8500,41 рубля (выше на 4,1%), для детей — 10625 рублей (на 3,8% больше, чем в первом квартале), сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.