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Величина прожиточного минимума в Тверской области увеличена на 4,2%

02 Августа 2017 11:52
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На заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, утверждена величина прожиточного минимума за второй квартал 2017 года. Показатель на душу населения составил 10242,64 рубля — на 4,2% больше, чем в первом квартале.

Величина прожиточного минимума рассчитывается на основании стоимости потребительской корзины (минимальный набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг), а также обязательных платежей и сборов. В результате изменения уровня цен на продукты и непродовольственные товары стоимость корзины в Тверской области выросла до 9569,08 рубля против 9186,99 рубля в прошлом отчётном периоде.

Величина прожиточного минимума используется при назначении ежемесячного государственного пособия на ребёнка, осуществлении социальной помощи малоимущим, определении субсидий на оплату жилых помещений, коммунальных услуг, оказания адресной поддержки и других расчётах.

Показатель разнится в разрезе социально-демографических групп. По информации Министерства экономического развития региона, размер прожиточного минимума для трудоспособного населения установлен на уровне 11037,70 рубля (увеличен на 4,3%), для пенсионеров — 8500,41 рубля (выше на 4,1%), для детей — 10625 рублей (на 3,8% больше, чем в первом квартале), сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

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Метки: величина прожиточного минимума прожиточный минимум прожиточный минимум в тверской области
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Комментарии (5)

  • Кубит 
    У меня вопрос.
Что первично - повышение прожиточного минимума или повышение цен?
1. Если увеличили величину прожиточного минимума, то после этого увеличиваются и цены на этот % согласно постановления?
2. Или сначала повысились цены, а прожиточный минимум стал больше независимо от постановлений?

Если все таки реальный прожиточный минимум зависит как в п.1, от воли губернатора, то я нашел гениальное решение!
Надо на очередном заседании Правительства Тверской области принять постановление о снижении прожиточного минимума на 50%. и тогда цены упадут в два раза!!!! Больше нельзя, будет шок и многие впадут в запой от счастья. Европеоиды и преемники индейских территорий будут в шоке.
    02.08.2017 12:23
    0 | 2

    • Эго 
      Кубит, а теперь объедините свои дискретные вопросы в единую систему и самостоятельно получите на них ответ. А именно, сначала тихой, а то и не тихой, сапой повышаются цены, затем на очередном заседании правительства ТО повышают прожиточный уровень, а уж потом, теперь уже на законных основаниях, повышаются цены. Причем, процесс цикличен.
      02.08.2017 12:47
      0 | 1

      • Proletary 
        Можно условно выделить начало цикла. Сначала происходит доп. эмиссия. Появляются деньги, не обеспеченные товарами и прочими ценностями, далее - везде.
        02.08.2017 15:22
        0 | 0

  • Putnik2000 
    К сожалению, п.2
    02.08.2017 14:11
    0 | 0

  • volna 
    Тех, кто устанавливает такую величину прожиточного минимума, нужно хотя бы на один-два месяца заставить пожить на эту сумму. А их родителей - на сумму соответствующего минимума для пенсионеров..
    02.08.2017 14:50
    0 | 0
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