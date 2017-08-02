tvernews.ru
02 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

ОНФ предлагает обязать главврачей полностью раскрывать структуру своего дохода

02 Августа 2017 11:04
Автор:

Ситуация с декларированием доходов руководителей медучреждений улучшилась, но разрыв в доходах главных врачей и зарплатах рядовых медработников продолжает расти. Такие выводы сделали эксперты Общероссийского народного фронта, проанализировав 85 сайтов региональных департаментов и министерств здравоохранения, а также данные Росстата. Эксперты ОНФ предлагают сделать обязательным раскрытие структуры доходов главврачей для обеспечения их прозрачности.

Сведения о доходах руководителей медучреждений за 2016 г. на сайтах региональных департаментов здравоохранения разместили 84 субъекта РФ (главврачи Республики Северная Осетия-Алания обнародовали свои декларации не на сайтах госорганов, а на сайтах медучреждений, где они работают, при этом - не на всех). Для сравнения - за 2015 г. данные о доходах руководителей медучреждений не обнародовали шесть регионов, за 2014 г. - почти 40 регионов.

Эксперты ОНФ также сравнили доходы руководителей медучреждений и зарплаты медработников. По итогам 2016 г. был поставлен новый рекорд: в Республике Татарстан доход главного врача Республиканской стоматологической поликлиники Министерства здравоохранения составил 71,6 млн руб., что в 225 раз больше среднегодовой зарплаты медицинского персонала в регионе, которая составила 318 тыс. руб. В Краснодарском крае в 2016 г. доход главного врача Краевой клинической больницы № 1 им. профессора С.В. Очаповского оказался в 96 раз выше средней зарплаты рядового медработника - более 30 млн руб. и 315,5 тыс. руб. соответственно.

Самый же большой доход в среднем имеют руководители медицинских учреждений в Москве: более 400 тыс. руб. в месяц. Однако разница между доходами московских главврачей и зарплатами рядового медперсонала не такая большая, как в регионах-рекордсменах. Самый крупный годовой доход в столице эксперты Народного фронта зафиксировали у главного врача Городской клинической больницы № 4 - 26,7 млн. Это в 37 раз больше, чем зарабатывает в столице обычный врач (в среднем - около 718 тыс. рублей в год).

Доход, а не заработная плата, главврачей был взят для сравнения в связи с тем, что в опубликованных на сайтах декларациях приводятся цифры итогового дохода руководителя медучреждения - без конкретизации, из чего он складывается. В доход может входить не только заработная плата, но и средства, полученные от научной, преподавательской и другой деятельности, а также от продажи имущества, от процентов по акциям, от сдачи в аренду квартир и прочее.

 «Доходы главврачей растут с колоссальной скоростью по сравнению с зарплатами рядовых медработников. Важно, чтобы руководство медучреждений в первую очередь думало о том, как повысить зарплату своему медперсоналу – врачам, медсестрам, санитарам. Ведь для того, чтобы выжить, им порой приходится совмещать несколько ставок, брать дополнительные дежурства, а это приводит к увеличению нагрузки на специалистов, а значит - увеличивается риск врачебной ошибки, падает качество медуслуг. ОНФ и дальше будет настаивать на устранении диспропорции в оплате труда медработников, пока соответствующее поручение президента РФ не будет выполнено», - подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: доходы главврачей ОНФ
Смотрите также:
Комментарии (18)

  • BARBAdos 
    вообще то этим налоговики в первую очередь должны заниматься, главное чтобы с дохода налог был уплачен, тем более, что в нашей стране он такой, что не платить его - это просто жлобство. А в идеале, как это в нормальных странах практикуется, определенный круг лиц (не только главврачи, а чиновники, депутаты и т.п.) должны ежегодно не только доходы декларировать, но и имущество (свое и родичей), чтобы заинтересованные органы видели, что имеет декларант из активов, насколько адекватно их увеличение его доходу, а также источники их приобретения... При этом должно все учитываться, не только недвижимость и трансп. средства - наличка, шубы, дорогая мебель, антиквариат и т.д....  Но это в нашей стране вряд ли реально, слишком много людей тогда будут себя неловко чувствовать....
    02.08.2017 11:25
    0 | 5

    • Кубит 
      Это дело не налоговой.
1. " определенный круг лиц" и так ежегодно сдает налоговые декларации в обязательном порядке, свои и членов своих семей. А вот какие органы должны анализировать эти данные - явно не налоговая.
2. налоговой безразлично с точки зрения закона, если гл.врач получает з/п стомильёнов рублей в месяц, а просто врач 10т.р. и они платят налоги с этих сумм. Тут все законно.
      02.08.2017 12:28
      0 | 0

      • BARBAdos 
        декларация по НДФЛ и обязательное декларирование доходов и имущества публичных лиц - это разные вещи. Первое - это тупо доходы в форме зарплаты, и другие доходы (аренда, ценные бумаги, %% и т.д. т.п.), т.е. все для исчисления налога. А второе декларирование делается в рамках антикоррупционной политики. У нас там отражаются помимо доходов (которые должны биться с декларацией по НДФЛ) из имущества только недвижимость, транспорт, ценные бумаги, счета в банках... Проверкой этих деклараций у нас никто не занимается - нет единого органа, а учитывая что там очень неполная информация, то все это в формальность превращается. В нормальных странах этому декларированию большое значение придается - появление новых активов должно обязательно увязываться с доходами и т.д., т.е. там такой подход, что человек должен сам легальность источников доказать, малейшая нестыковка - и все пипец, несколько лет небо сквозь клетку видеть будешь...
        02.08.2017 13:39
        0 | 0

  • hatamoto san 
    а я бы предложил отобрать у главврачей кормушку и платить им высокую, но адекватную зарплату
они же сами себе назначают зарплату - бред и маразм
    02.08.2017 11:26
    0 | 2

    • Proletary 
      Приведите источник, плз.
      02.08.2017 12:01
      0 | 2

      • Кубит 
        Например тут обосновывает гражданка:
https://goo.gl/D3DRrG
        02.08.2017 12:39
        0 | 0

        • Proletary 
          Зарплату главврачу устанавливает департамент (сейчас - министерство). А гражданка призывает подписать петицию "запретите чиновникам воровать".
          02.08.2017 13:12
          0 | 1

  • romich 
    Я бы посоветовал активистам ОНФ сношаться внутри коллектива. Не высовывая мерзких рыл наружу. До чего гнусные все эти правозащитные кучки. Зарыл бы  нахер.
    02.08.2017 12:02
    4 | 3

    • Proletary 
      ОНФ имеет к правозащитникам примерно такое же отношение, как к народу и фронту.
      02.08.2017 13:14
      0 | 2

      • romich 
        Все они из одного теста-правдорубы фиговы
        02.08.2017 13:20
        0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Главнюки-говнюки! Кроме всем известной пеленательницы-гастроэнтеролога на доверии.)
    02.08.2017 12:09
    0 | 4

    • Proletary 
      Порву за Сергея Евгеньевича! А если Павлюк выберут, можа и за нее порву.
      02.08.2017 13:15
      0 | 1

  • russs 
    Наконец-то прищучат этих алигархов!!!
    Прикрепленные видео:
    !!!
    02.08.2017 12:12
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      Всех докторишек надо расстрелять насмерть и больно! А тех, кто с этим несогласный-тупо перевешать. Совсем зажрались, проклятые рвачи! Население бедствует, а они эва вон как шикуют!
      02.08.2017 12:23
      0 | 4

  • mriya 
    медперсонал лучше не нервировать)
    Прикрепленные изображения:
    02.08.2017 13:01
    0 | 0

  • BrokenAngel 
    Зло заключается не зарплате главных врачей (зарплату главные врачи сами себе не устанавливают - ремарка для несведующих), проблема в финансировании   сверху, отсутствие адекватной правовой базы и стандартов оказания медицинской помощи (даже новый 203 не спасает). Адекватные врачи работают адекватно и зарплата главного врача - удел обсуждения для нежелающих работать и повышать свой уровень знаний и умений.
    02.08.2017 14:24
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Существует ли значимая и достоверная корреляция между уровнем знаний российского практического докторишки и уровнем его оплаты? Если можно с примерами, документально подтверждёнными.
      02.08.2017 17:01
      0 | 0

    • Proletary 
      203 приказ не просто не спасает, во многих случаях он усугубляет. Крайне сырая поделка. Впрочем, когда из МЗ что-то путное вылетало?
Наглядный пример: 
III.7.22. Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при анальной трещине (коды по МКБ - 10: K60.0-K60.2)
N п/п	Критерии качества	Оценка выполнения
1.	Выполнено трансректальное пальцевое исследование	Да/Нет
2.	Выполнена ректороманоскопия или аноскопия или колоноскопия	Да/Нет

РРС прямо противопоказана при анальной трещине. 
Чтоб самим авторам закона так жопу рвали.
      02.08.2017 17:51
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Давно хотел спросить: где в городе нужду малую справить можно?

2017-07-27 18:29
69

"Хрюши против!" провели свой первый очищающий рейд в Твери

2017-07-31 14:20
67

В международном конкурсе красоты «Улыбка Вселенной 2017» участвует жительница Твери

2017-07-27 12:52
63

Что за гусеница?

2017-08-01 21:39
56

В Твери масштабный ремонт дорог начнётся с демонтажа рельсов на Советской

2017-08-01 19:11
48

В Твери мужчина набросился на медиков с кулаками

2017-08-02 12:02
46

Стритрейсерша Мара Багдасарян будет проходить исправительные работы в Тверской области

2017-07-27 18:03
39

Заместителями Министра здравоохранения Тверской области назначены Наталья Невская и Игорь Барышев

2017-08-01 12:18
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100