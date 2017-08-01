В Твери масштабный ремонт дорог начнётся с демонтажа рельсов на Советской

2 августа в Твери стартует масштабная кампания по ремонту магистральных дорог города в рамках соглашения между Тверским регионом и столицей. Работы начнутся с демонтажа трамвайных путей на главной улице города – Советской.

Напомним, что в этом году в рамках соглашения о сотрудничестве между Тверской областью и Москвой в Твери в ремонт будут выведены две основные магистрали города – от площади Гагарина до посёлка Мигалово (улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина, Ленина, 50 лет Октября) и от Нового Волжского моста до железнодорожного вокзала (проспекты Тверской и Чайковского, Привокзальная площадь), а также ряд прилегающих к ним улиц.

В настоящее время составлены схема и график работ, который включает 10 участков. 2 августа начнутся работы по демонтажу неиспользуемых трамвайных путей на отрезке улицы Советской от Смоленского переулка до Тверского проспекта.

Администрация города Твери приступила к установке на объектах производства работ временных дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на данных участках и прилегающих к ним улицах. Транспортные средства, создающие помехи, будут перемещаться на прилегающие улицы эвакуаторами.

Предполагается, что с 6 по 17 августа в связи с недостаточной шириной проезжей части на отрезке улицы Советской от Тверского проспекта до Советской площади будет полностью прекращено движение транспортных средств – в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период производства работ. Сроки перекрытия могут быть скорректированы.

Следующий запланированный этап работ – фрезерование дорожного покрытия на трёх участках улично-дорожной сети: улице Советской (от Тверского проспекта до площади Победы), улице Софьи Перовской (от площади Победы до проспекта Калинина) и Тверском проспекте – проспекте Чайковского (от Нового Волжского моста до площади Капошвара). Начало ремонта запланировано ориентировочно на 8 августа.

Полная карта ремонта дорог

Сообщает Управление информации администрации города Твери.