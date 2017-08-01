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В Твери масштабный ремонт дорог начнётся с демонтажа рельсов на Советской

В Твери масштабный ремонт дорог начнётся с демонтажа рельсов на Советской - ТИА
01 Августа 2017 19:11
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2 августа в Твери стартует масштабная кампания по ремонту магистральных дорог города в рамках соглашения между Тверским регионом и столицей. Работы начнутся с демонтажа трамвайных путей на главной улице города – Советской.

Напомним, что в этом году в рамках соглашения о сотрудничестве между Тверской областью и Москвой в Твери в ремонт будут выведены две основные магистрали города – от площади Гагарина до посёлка Мигалово (улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина, Ленина, 50 лет Октября) и от Нового Волжского моста до железнодорожного вокзала (проспекты Тверской и Чайковского, Привокзальная площадь), а также ряд прилегающих к ним улиц.

В настоящее время составлены схема и график работ, который включает 10 участков. 2 августа начнутся работы по демонтажу неиспользуемых трамвайных путей на отрезке улицы Советской от Смоленского переулка до Тверского проспекта.

Администрация города Твери приступила к установке на объектах производства работ временных дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на данных участках и прилегающих к ним улицах. Транспортные средства, создающие помехи, будут перемещаться на прилегающие улицы эвакуаторами.

Предполагается, что с 6 по 17 августа в связи с недостаточной шириной проезжей части на отрезке улицы Советской от Тверского проспекта до Советской площади будет полностью прекращено движение транспортных средств – в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период производства работ. Сроки перекрытия могут быть скорректированы.

Следующий запланированный этап работ – фрезерование дорожного покрытия на трёх участках улично-дорожной сети: улице Советской (от Тверского проспекта до площади Победы), улице Софьи Перовской (от площади Победы до проспекта Калинина) и Тверском проспекте – проспекте Чайковского (от Нового Волжского моста до площади Капошвара). Начало ремонта запланировано ориентировочно на 8 августа.

Полная карта ремонта дорог 

Сообщает Управление информации администрации города Твери.

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Метки: ремонт дорог демонтаж рельсов перекрытие дороги
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Комментарии (17)

  • protivvsex 
    Дураки, пути пути надо сохранить. Город вернется к трамваям, только внуки заплатят дорого.
    01.08.2017 19:42
    4 | 11

    • Uylo_Yobannen 
      И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам,- плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.
      01.08.2017 19:52
      3 | 5

      • Proletary 
        В центре Москвы около храма Воскресения Христова в Кадашах прошло стояние против фильма «Матильда». Рядом с местом проведения акции повесили огромный баннер с надписью «За веру! За Отечество! За народ и царя!». На стояние пришли сотни человек, некоторые из них держали иконы с изображением Николая II. Ранее Наталья Поклонская пригласила режиссера фильма Алексея Учителя принять участие в акции, но его представитель сказал, что он там не появится. Корреспондент Дождя Владимир Ромеский, который присутствовал на акции, саму Поклонскую на нем также не увидел.
        01.08.2017 20:27
        2 | 4

        • Uylo_Yobannen 
          Я понимаю участников сего действа, они с него гешефт имеют. Но ты-то к нему каким боком?
          01.08.2017 20:47
          1 | 5

          • Proletary 
            Тебя за Блока заминусили, решил на мне отыграться?
            01.08.2017 23:03
            0 | 2

      • MarIvanna 
        Умрешь — начнётся всё сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, трамвай, фонарь.
        01.08.2017 21:52
        0 | 3

        • Эго 
          ) По ассоциации:
̶Н̶о̶ч̶ь̶,̶ ̶п̶а̶г̶о̶д̶а̶,̶ ̶с̶а̶д̶ы̶,̶ ̶ф̶о̶н̶а̶р̶и̶к̶
Ночь, пагода, трамвай, фонарик 
бумажный светит вдалеке… 
Не наливайте больше Блоку
саке.
© zrbvjd
          01.08.2017 23:10
          0 | 2

          • MarIvanna 
            Вы отомщены, уважаемая г-жа Эго)
Примите мои поздравления с днём рождения и самые искренние пожелания удачи во всех ваших делах!
С восхищением.
Мария.
            01.08.2017 23:22
            0 | 1

            • Эго 
              )) Спасибо! И вам, милая MarIvanna, и Неуловимым мстителям.
              01.08.2017 23:27
              0 | 1

    • Proletary 
      К подсечно-огневому земледелию вернется, верю. К трамваю - не верю.
      01.08.2017 20:29
      2 | 2

      • protivvsex 
        вера и знания  стоят на разных берегах.
        01.08.2017 20:41
        1 | 4

        • Proletary 
          Похоже, вы в это искренне верите. Я вот знаю, что трамвай в Твери практически загнулся и не вижу никаких предпосылок для его возрождения.
          01.08.2017 23:21
          0 | 1

  • babayka69 
    Я вот только не пойму, у нас на этих улицах действительно асфальт плохо лежит? Какой толк нам от замены верхнего его слоя?
    01.08.2017 21:12
    0 | 5

  • ДеД 
    Какая-нить проектная документация-то имеется? Или на глазок? Впрочем, хуже не будет!
    01.08.2017 22:41
    0 | 0

    • Garykus 
      Естественно никаких конкурсов это же ГБУ Москвы "Автомобильные дороги".  ГБУ и в этом все сказано.
      01.08.2017 23:19
      0 | 0

  • Proletary 
    Состоятельные и респектабельные москвичи, скажите, а у вас что, ремонт и разрытие в центре уже закончились, раз технику перегоняете в наше Зажопье?
    01.08.2017 23:17
    0 | 2

  • gavr69 
    а че,у нас такой ТЕХНИКИ ,нет?
    01.08.2017 23:36
    0 | 0
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