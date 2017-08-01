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В Тверь прибыла дорожная техника из столицы

В Тверь прибыла дорожная техника из столицы - ТИА
01 Августа 2017 18:14
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Фоторепортаж
Видео

1 августа в Тверь приехала часть техники из Москвы для ремонта дорог. Напомним, в этом году благодаря сотрудничеству между Тверским регионом и столицей в городе будет проведена уникальная ремонтная кампания. Отремонтирована будет магистральная улично-дорожная сеть. Для этого в Тверь привезут десятки единиц техники. Работы проведёт московская компания с большим опытом, что позволит максимально сократить сроки. В ремонте задействовано и муниципальное предприятие «ЖЭК».

Максим Жирков, заместитель директора МУП «ЖЭК»:

- Достаточно большие работы проводим по приведению колодцев ливневой канализации в порядок, как раз по пути ремонтных работ. То есть на основных магистралях, которые будут ремонтироваться. Работы проводятся, можно сказать, круглосуточно. Все бригады сейчас задействованы в этом направлении, то есть для того, чтобы облегчить работу именно по ремонту.

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Метки: максим жирков ремонт дорог в твери дороги в твери техника из москвы
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Комментарии (5)

  • kudimov 
    Не доверяет столица нашим дорожникам и чиновникам самим отремонтировать дороги к ЧМ -2018 - накосячат или умыкнут. 
Пусть бы и мост покрасили тоже.
    01.08.2017 18:38
    0 | 3

  • protivvsex 
    а до этого, она была в Керчи. :0)))
    01.08.2017 18:51
    0 | 3

  • dsmile 
    Тогда признайте, что местные дорожники и принимающие такую работу чиновники  все это время занимались уернёй и проведите расследование, с громкими отставками с последующими  посадками, иначе это выглядит как желание какого то москвича хапнуть хороший кусок!
    01.08.2017 21:04
    0 | 2

  • babayka69 
    фигня какая-то. Люки ливневки заливаются бетоном, только они же вместе с бетоном потом и продавятся. Выброс гос. денег какой-то.
    01.08.2017 21:19
    0 | 3

  • hell 
    Ну народ, у нас давно уже все "из столицы", чёт вы не о том... Все идет по плану...То речку, то канализац, то мост... ща еще Питер активируется и не будет скоро вообще Тверской области... А чё, проект давний...Москва-Питер...
    01.08.2017 21:46
    0 | 1
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