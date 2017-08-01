В Тверь прибыла дорожная техника из столицы

1 августа в Тверь приехала часть техники из Москвы для ремонта дорог. Напомним, в этом году благодаря сотрудничеству между Тверским регионом и столицей в городе будет проведена уникальная ремонтная кампания. Отремонтирована будет магистральная улично-дорожная сеть. Для этого в Тверь привезут десятки единиц техники. Работы проведёт московская компания с большим опытом, что позволит максимально сократить сроки. В ремонте задействовано и муниципальное предприятие «ЖЭК».

Максим Жирков, заместитель директора МУП «ЖЭК»:

- Достаточно большие работы проводим по приведению колодцев ливневой канализации в порядок, как раз по пути ремонтных работ. То есть на основных магистралях, которые будут ремонтироваться. Работы проводятся, можно сказать, круглосуточно. Все бригады сейчас задействованы в этом направлении, то есть для того, чтобы облегчить работу именно по ремонту.