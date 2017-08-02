В Твери появятся 20 новых велопарковок. Жители города могут принять участие в обсуждении мест их установки

Для системного развития велодвижения в городе возобновила свою деятельность рабочая группа, в которую вошли представители администрации и Тверской городской Думы, члены клуба «ВелоТверь». О необходимости возобновления подобной работы говорил в ходе своего визита в Тверь 30 мая заместитель председателя Госдумы РФ Владимир Васильев. Первое после перерыва совещание было посвящено развитию велосипедной инфраструктуры. В частности, обсуждалось и создание новых парковок.

– В 2013 году на весь город насчитывалось всего 16 велопарковок, - рассказал заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Твери Евгений Петров. – Сейчас их уже в разы больше, но растёт и соответствующий запрос среди горожан.

Некоторые предприниматели сами оснащают свои объекты велопарковками. В интересах бизнеса создать комфортные условия для своих покупателей и клиентов, многие из которых пользуются двухколёсным транспортом. Что касается 20 новых парковок, изготовленных для города «Тверским вагоностроительным заводом», то их планируют установить в общественных местах – в парках и скверах, на пляже, рядом с жилыми домами и т.д.

– Для нас важно, чтобы эта инфраструктура была востребована велосипедистами, – отметил депутат Тверской городской Думы, один из участников рабочей группы по развитию велодвижения Илья Холодов. – Поэтому схема установки новых парковок будет разработана совместно с участниками рабочей группы.

Предложения от жителей города собирают и структурируют участники клуба «ВелоТверь». Любой желающий может направить их на электронный адрес velotver.ru@yandex.ru.

– Велопарковки не просто должны быть в городе, в каких-то его частях, они должны быть в пешей доступности ко всем местам притяжения людей. Чтобы так же, как автомобилист, велосипедист мог приехать куда-нибудь и оставить свой транспорт, не беспокоясь о его сохранности, – уверена активист клуба «ВелоТверь» Ольга Дуванова.

Сообщает Управление информации администрации города Твери.