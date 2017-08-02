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В Твери появятся 20 новых велопарковок. Жители города могут принять участие в обсуждении мест их установки

В Твери появятся 20 новых велопарковок. Жители города могут принять участие в обсуждении мест их установки - ТИА
01 Августа 2017 18:02
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Фоторепортаж

Для системного развития велодвижения в городе возобновила свою деятельность рабочая группа, в которую вошли представители администрации и Тверской городской Думы, члены клуба «ВелоТверь». О необходимости возобновления подобной работы говорил в ходе своего визита в Тверь 30 мая заместитель председателя Госдумы РФ Владимир Васильев. Первое после перерыва совещание было посвящено развитию велосипедной инфраструктуры. В частности, обсуждалось и создание новых парковок.

– В 2013 году на весь город насчитывалось всего 16 велопарковок, - рассказал заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Твери Евгений Петров. – Сейчас их уже в разы больше, но растёт и соответствующий запрос среди горожан.

Некоторые предприниматели сами оснащают свои объекты велопарковками. В интересах бизнеса создать комфортные условия для своих покупателей и клиентов, многие из которых пользуются двухколёсным транспортом. Что касается 20 новых парковок, изготовленных для города «Тверским вагоностроительным заводом», то их планируют установить в общественных местах – в парках и скверах, на пляже, рядом с жилыми домами и т.д.

Для нас важно, чтобы эта инфраструктура была востребована велосипедистами, – отметил депутат Тверской городской Думы, один из участников рабочей группы по развитию велодвижения Илья Холодов. – Поэтому схема установки новых парковок будет разработана совместно с участниками рабочей группы.

Предложения от жителей города собирают и структурируют участники клуба «ВелоТверь». Любой желающий может направить их на электронный адрес velotver.ru@yandex.ru.

– Велопарковки не просто должны быть в городе, в каких-то его частях, они должны быть в пешей доступности ко всем местам притяжения людей. Чтобы так же, как автомобилист, велосипедист мог приехать куда-нибудь и оставить свой транспорт, не беспокоясь о его сохранности, – уверена активист клуба «ВелоТверь» Ольга Дуванова.

Сообщает Управление информации администрации города Твери.

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Метки: клуб вело тверь велосипдедные парковки велоинфраструктура твери
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Комментарии (11)

  • hatamoto san 
    даёшь увеличения хрустов на сто процентов!!!
    01.08.2017 18:14
    1 | 6

  • Antosha 
    велодорожек пару штук, тык хоть велопарковки будут)))
    01.08.2017 18:35
    1 | 4

  • protivvsex 
    Велосипедист мешает всем, и пешеходу, и машинам. Ездить на этом друге опасно!
    01.08.2017 18:55
    2 | 6

    • Jarah-ogly 
      Нет, всем мешают автомобилисты. И пешеходам, и велосипедистам, и природе, и дорогоремонтникам, и общ. транспорту и ещё много кому.
Даёшь запрет на вождение в черте города всем, кроме проф. шофёров! А там и общ.транспорт подтянется и проблема авто парковок сама собой решиться и хрусты перестанут быть таковыми (велам на трассу низя).
      02.08.2017 00:29
      0 | 0

  • Serge 
    А зачем? Когда граждане Твери просто катаются, то своего "коня" на паркинг не ставят. А на работу ездят единицы. Вот там и надо ставить парковки. Проходя по городу я видел припаркованные велосипеды только у собрания Твери и то в прошлом году.
    01.08.2017 18:59
    0 | 2

    • Jarah-ogly 
      Единицы "по делам" ездят, потому что в городе на веле ездить себе дороже. Я помню времена, когда машин на душу населения было меньше чем велов на порядок(ки). И никто не возмущался.

UPD
> я видел припаркованные велосипеды только у собрания Твери
1. Плохо смотрел. Вижу постоянно.
2. Очень многие не рискуют оставлять вел на улице и загоняют на работу в коридор, на лестницу или даже в кабинет.
      02.08.2017 00:34
      0 | 0

  • kudimov 
    Сейчас обсуждают где велопарковки делать, а потом предложат обсудить где удобней паркоматы к ним установить.
    01.08.2017 19:06
    0 | 8

  • horton 
    "места притяжения людей" - ))))
    01.08.2017 20:18
    0 | 1

  • konbur 
    Мне велопарковки не нужны. Спокойно приковываю велосипед к любому забору, коих развелось как грязи.
    01.08.2017 21:50
    0 | 0

    • Jarah-ogly 
      Заборы, это хорошо. Но, часто, цеплять к забору/перилам - мешать другим людям. 
Хуже от этих велопарковок никому не станет.
      02.08.2017 00:36
      0 | 0

  • abeltv 
    А велопарковки платные будут, а то автомобилисты платят столько налогов, так нам ещё и парковки платные делают, а велосипедисты никаких налогов не платят, но им почему-то за счёт наших налогов делают подарки в виде велодорожек и велопарковок. Не слишком ли?
    01.08.2017 22:50
    1 | 0
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