Средняя зарплата работников соцзащиты Тверской области в 2017 году будет увеличена

В 2017 году средняя зарплата работников социального обслуживания Верхневолжья должна увеличиться до 18 тыс. 768 рублей. Этот и другие вопросы повышения эффективности и качества услуг в сфере соцобслуживания рассмотрели 1 августа на заседании правительства Тверской области.

Повышение оплаты труда работников соцзащиты — один из показателей, обозначенных в майских Указах Президента РФ Владимира Путина. В 2016 году в Тверской области плановые значения по этому направлению были перевыполнены: средняя зарплата составила 15 тыс. 184 рубля. План на 2017-й — 18 тыс. 768 рублей. Ожидается, что в 2018 году эта цифра достигнет 24 тыс. 190 рублей — 100% от среднемесячного дохода по трудовой деятельности в регионе.

В настоящее время в сфере соцобслуживания населения заняты 1025 жителей Верхневолжья. В дорожную карту по повышению эффективности и качества услуг в сфере соцобслуживания включены мероприятия по развитию стационарозамещающих технологий для граждан, которые нуждаются в стационарном обслуживании. В частности, это услуга «Социальная передышка» для семей, которые воспитывают детей-инвалидов: в рабочее время ребята находятся в группах дневного пребывания, а вечером возвращаются домой. По такой же схеме создаются «социальные гостиные» для людей старшего возраста.

Также Минсоцзащиты региона организует работу сиделок и обучение в школе ухода за пожилыми людьми, внедряет технологию сопровождаемого проживания молодых людей с инвалидностью на дому. В прошлом году этими услугами воспользовались порядка 850 жителей области, в 2017-м их получателями станут около 930 граждан.