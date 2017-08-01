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Средняя зарплата работников соцзащиты Тверской области в 2017 году будет увеличена

01 Августа 2017 17:41
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В 2017 году средняя зарплата работников социального обслуживания Верхневолжья должна увеличиться до 18 тыс. 768 рублей. Этот и другие вопросы повышения эффективности и качества услуг в сфере соцобслуживания рассмотрели 1 августа на заседании правительства Тверской области.

Повышение оплаты труда работников соцзащиты — один из показателей, обозначенных в майских Указах Президента РФ Владимира Путина. В 2016 году в Тверской области плановые значения по этому направлению были перевыполнены: средняя зарплата составила 15 тыс. 184 рубля. План на 2017-й — 18 тыс. 768 рублей. Ожидается, что в 2018 году эта цифра достигнет 24 тыс. 190 рублей — 100% от среднемесячного дохода по трудовой деятельности в регионе.

В настоящее время в сфере соцобслуживания населения заняты 1025 жителей Верхневолжья. В дорожную карту по повышению эффективности и качества услуг в сфере соцобслуживания включены мероприятия по развитию стационарозамещающих технологий для граждан, которые нуждаются в стационарном обслуживании. В частности, это услуга «Социальная передышка» для семей, которые воспитывают детей-инвалидов: в рабочее время ребята находятся в группах дневного пребывания, а вечером возвращаются домой. По такой же схеме создаются «социальные гостиные» для людей старшего возраста.

Также Минсоцзащиты региона организует работу сиделок и обучение в школе ухода за пожилыми людьми, внедряет технологию сопровождаемого проживания молодых людей с инвалидностью на дому. В прошлом году этими услугами воспользовались порядка 850 жителей области, в 2017-м их получателями станут около 930 граждан.

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Метки: соцзащита социальные работники
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Комментарии (7)

  • леха мамонтов 
    пару копеек добавят держитесь
    01.08.2017 18:03
    0 | 3

  • hell 
    Средняя з/пл все знают откуда берется... опять чиновникам прибавят, а вы держитесь там...
    01.08.2017 18:23
    0 | 4

  • Proletary 
    2016 - составила 15 тыс. 184 рубля. 
План на 2017-й — 18 тыс. 768 рублей. 
Ожидается, что в 2018 году эта цифра достигнет 24 тыс. 190 рублей

По этим цифрам можно оценить уровень инфляции.
    01.08.2017 19:14
    0 | 3

  • pitkin 
    Зарплату увеличить мало.Надо ещё создать условия для работы.Соцработники не обученные и часто малограмотные.Другие туда не идут.Не продуманы вопросы личной безопасности.Основная масса работников - это женщины.Часто им приходится сталкиваться с неадекватными и озлобленными гражданами.
    01.08.2017 19:26
    0 | 1

  • RSERG 
    Опять средняя температура по больнице!!!!
    01.08.2017 19:34
    0 | 2

  • Andr B 
    Я сегодня имел удовольствие быть там (калининский район). Это замученные работой озлобленные гражданки. Зарплату бы им повысить несомненно, но обучить с людьми разговаривать и строго спрашивать за некорректное общение с посетителями (рублем)
    01.08.2017 19:55
    0 | 1

  • Andr B 
    Их зарплата при таком общении будет 0 за первые 2 дня
    01.08.2017 19:57
    0 | 1
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