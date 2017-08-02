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Племянник забил дядю до смерти кастрюлей и горшком для рассады

01 Августа 2017 17:09
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Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Кимр по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

С 12 по 13 мая 2017 года дядя и племянник поругались. Племянник нанес своему родственнику не менее десяти ударов руками по голове и телу, после чего еще не менее 15 раз ударил металлической кастрюлей, а  затем, взяв в руки самодельный деревянный горшок для рассады, нанес и им не менее десяти ударов потерпевшему. Мужчина потерял сознание, а затем умер. Причиной смерти стали рваные раны головы и обильная кровопотеря.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Метки: племянник убил дядю убийтсов в тверской области криминал
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Комментарии (5)

  • horton 
    Как-то странно, что не хватает фразы "после распития спиртных напитков"...
    01.08.2017 21:00
    0 | 2

  • klotz 
    Вообще ничего не хватает...
    01.08.2017 21:33
    0 | 0

  • konbur 
    Так вот она, кастрюля от той самой крышки!
    01.08.2017 21:51
    0 | 2

  • Кубит 
    Не' ну а чо? Август, а у ево рассада все в горшке не высажена! Бесит же!
    01.08.2017 22:27
    0 | 0

    • konbur 
      Не август, а "с 12 по 13 мая".
      02.08.2017 00:00
      0 | 0
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