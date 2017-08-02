Племянник забил дядю до смерти кастрюлей и горшком для рассады

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Кимр по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
С 12 по 13 мая 2017 года дядя и племянник поругались. Племянник нанес своему родственнику не менее десяти ударов руками по голове и телу, после чего еще не менее 15 раз ударил металлической кастрюлей, а затем, взяв в руки самодельный деревянный горшок для рассады, нанес и им не менее десяти ударов потерпевшему. Мужчина потерял сознание, а затем умер. Причиной смерти стали рваные раны головы и обильная кровопотеря.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии (5)
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Кубит
01.08.2017 22:27
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konbur
02.08.2017 00:00
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