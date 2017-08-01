В Старице откроется выставка «Хрупкий мир фарфора»

5 августа в Старице Тверской области будет отмечаться День города. Одним из значимых событий праздника станет открытие выставки «Хрупкий мир фарфора» в Старицком краеведческом музее.

Посетители смогут увидеть изящные статуэтки из немецкого и чешского фарфора, изображающие различные бытовые и пасторальные охотничьи сюжеты. Особого внимания заслуживают каминные часы и посуда заводов Кузнецова и Гарднера.

Выставка откроется в 11.00 и будет работать до февраля 2018 года, сообщает правительство Тверской области