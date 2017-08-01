Создано государственное бюджетное учреждение культуры для управления Домом офицеров в Твери

Здание тверского Дома Дворянского собрания, известного также как Дом офицеров, переходит под управление государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области. Распоряжение о его создании принято 1 августа на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Историческое здание по адресу: ул. Советская, 14 является объектом культурного наследия федерального значения.

- Это одно из знаковых зданий центра Твери, архитектурное наследие города. Мы хотим восстановить его в том виде, в котором оно было создано архитектором Львовым, и использовать его по целевому назначению, - сказал Игорь Руденя, комментируя тверским СМИ итоги заседания.

На базе учреждения будут проводить социально-культурные и просветительские мероприятия, презентации, торжественные церемонии областного значения, тематические встречи общественников, а также события, организованные территориальными органами федеральных структур.

Все необходимые юридические процедуры должны быть завершены до 1 сентября этого года. Планируется, что руководить организацией будет бывший директор Тверской областной филармонии Владимир Боярский.

Как официально будет называться новое учреждение культуры, уточняется. По мнению Игоря Рудени, в названии должна быть отражена история Дома Дворянского собрания.

В здании требуется провести усиление фундамента, восстановление фасада, оконных и входных групп, кровли и уникальных внутренних интерьеров, благоустройство дворовой территории.

После реставрации Дом дворянского собрания станет частью единой туристической зоны, которая объединит Императорский дворец, медуниверситет, городской сад, «Старый» мост, Тверскую епархию и реальное училище, где находится краеведческий музей.

Дом дворянского собрания в Твери построен в 1841-1842 годах по проекту губернского архитектора И.Ф. Львова. Это единственное здание в центре Твери, не разрушенное в годы Великой Отечественной войны. На нём 16 декабря 1941 года установили красный флаг воины 243-й дивизии, которые первыми вошли в освобождённый Калинин. Всё время, когда город входил в прифронтовую полосу, в доме базировался штаб 31-й армии Калининского фронта, сообщает правительство Тверской области