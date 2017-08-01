Тверская область попросит Минобр увеличить школьные часы математики и физики, а история станет обязательным экзаменом

Тверская область выступит с инициативой в Минобрнауки об увеличении часов математики и физики в школьной программе, потому что физику сдают в стране мало, а математику – плохо. А виновные в том, что несчастные школьники из Сандово продолжают ездить за тридевять земель сдавать ЕГЭ, потому что пункта приема в родном посёлке так и нет, получат по заслугам. Итоги проведения Единого госэкзамена-2017 обсудили губернатор и правительство.

Исходя из доклада министра образования Натальи Сенниковой, «сегодня лучше, чем вчера»: аттестат не получили 44 человека, из которых 14 – выпускники вечерних школ (против 63 человек в 2016 году и 96 в 2015), средний балл по профильной математике вырос с 43 в 2016 до 45,5, по базовой – с 4,22 до 4,3, балл по русскому языку традиционно довольно высокий – 70.

Количество не преодолевших минимальный порог выпускников по русскому языку снизилось до 0,13% (с 0,21 % в 2016 году), по профильной математике аж в два раза – с 16,88% в прошлом до 9,47% в этом, по базовой – с 1,36% до 0,22%. Кажется, школьники все-таки прислушались к прошлогоднему совету председателя предметной комиссии по математике после провальных результатов сдачи ЕГЭ «адекватно оценивать свои возможности».

«Стобальников», правда, в этом году меньше, чем в двух предыдущих: 37 человек против 59 в прошлом году и 49 в 2015-м. Но и это не страшно: среди стобальников есть те, которые выбрали для себя обучение в тверских вузах.

- Например, выпускница школы № 6, которая показала 100-бальный результат по информатике, планирует обучаться в Тверском государственном университете, - похвасталась Наталья Сенникова. - А выпускники, которые показали высокие результаты по математическому, биологическому образованию, выбирают тверской медицинский и технический университеты.

Самым популярным предметом на выбор для тверских школьников по-прежнему остается обществознание, меньшей популярностью пользуются физика, история, биология. Ну а самым забытым предметом является география. Из 5,5 тысяч выпускников в регионе её выбрали только 218.

Списать на ЕГЭ было невозможно: все пункты проведения экзамена были оборудованы металлодетекторами и «глушилками», в аудиториях велось видеонаблюдение в режиме онлайн, кроме ЗАТО Озёрного (там в силу «закрытости» посёлка – офлайн). В проведении экзаменов участвовали около трех тысяч человек: наблюдатели, эксперты, сотрудники Рособрнадзора. В 6 школах появились пункты печати КИМ (раньше задания везли из Москвы).

В двух районах области – Сандовском и ЗАТО Солнечный – пункты проведения экзамена оборудованы не были, потому что количество выпускников слишком мало – меньше 15 (ППЭ по нормативу организовывают только в тех случаях, когда один предмет сдают не менее 15 учащихся). Губернатор интеллигентно попросил остановиться на этом поподробнее и напомнил, что в прошлом году в этом же зале он дал распоряжение открыть там ППЭ, чтобы дети не ездили за 80 километров сдавать экзамены, а жители знали, что муниципалитет не брошен, там созданы равные условия для всех.

Губернатор потребовал уже сегодня вечером докладную записку, почему его распоряжение до сих пор не выполнено.

Приглашённые на заседание эксперты рассуждали, что делать с низким баллом по математике и недостаточным интересом школьников к физике. Андрей Викторович Твардовский, председатель Совета ректоров высших учебных заведений Тверской области сказал, что 25 % сдающих в школе физику – это ничтожно мало. Об этом переживают все ректоры технических вузов:

- А ведь это вооружение страны, инновационное развитие. Скорее всего, это связано с тем, что в школах перешли на новые стандарты по физике и математике, появились экспериментальные учебники, сократилось количество часов. Это отпугнуло школьников от этих замечательных предметов.

Чтобы изменить ситуацию, как считает Андрей Твардовский, необходимо увеличивать школьные часы по изучению этих предметов. На региональном уровне это сделать нельзя. Тогда Игорь Руденя предложил обратиться с таким инициативой в Минобрнауки. На этом и порешили.

В финале презентации министр образования рассказала, что нового ждет школьников (и , конечно, их родителей) в проведении ЕГЭ. А изменения кардинальные: в 2018 году вводится устный экзамен в 9 классах по русскому языку, а в экзамен по физике – вопросы по разделу «Астрономия». К 2020 году вводится обязательный для получения школьного аттестата ЕГЭ по истории, а к 2022-му – по иностранным языкам.