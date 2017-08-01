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Положительная динамика Тверской области по снижению задолженности за энергоресурсы отмечена на федеральном уровне

01 Августа 2017 16:15
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Верхневолжье вошло в число регионов, где снизился объем задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Об этом сообщил Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень 1 августа на селекторном совещании с главами регионов. По словам руководителя ведомства, в Тверской области объем задолженности сократился на 17,7%.

- Сокращение долгов за энергоресурсы имеет ключевое значение для реализации программы газификации региона, развития экономики и социальной сферы. В решении этой проблемы многое зависит от руководителей территорий. Нужно лично, системно и даже жёстко вести работу с неплательщиками, если необходимо, с привлечением правоохранительных органов, - считает губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области разработан и реализуется комплексный план по сокращению задолженности за энергоресурсы. Для обеспечения целевого поступления платежей населения создан единый расчётный центр.

В регионе под председательством губернатора Игорь Рудени действует межведомственная комиссия по контролю за расчетами за поставленные энергетические ресурсы, на заседаниях которой детально рассматривается текущая ситуация с долгами в каждом муниципальном образовании Тверской области, сообщает правительство Тверской области

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Метки: снижению задолженности за энергоресурсы тверская область
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Комментарии (1)

  • jazz-y 
    "Сокращение долгов за энергоресурсы имеет ключевое значение для реализации программы газификации региона", основной должник Газпрома из-за которого он собирался приостанавливать программу газификации региона - ТГ, а не население.

"развития экономики и социальной сферы" - меня, например, больше волнует состояние жилищного фонда. По кап. ремонту (где количество домов на 2017 год сократили в 2 раза по сравнению с первоначальными планами по рег. программе) такие же успехи?

"В решении этой проблемы многое зависит от руководителей территорий" ... "если необходимо, с привлечением правоохранительных органов" - т.е. использовать админ. ресурс, чтобы прогонять все платежи через ЕРКЦ? Кстати, как ЕРКЦ (читай - платежный агент) будет влиять на неплательщиков? Если только перекидывать деньги предназначенные для одних организаций на счета других, чтобы отчеты покрасивее были...
    01.08.2017 16:59
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