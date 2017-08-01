Положительная динамика Тверской области по снижению задолженности за энергоресурсы отмечена на федеральном уровне

Верхневолжье вошло в число регионов, где снизился объем задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Об этом сообщил Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень 1 августа на селекторном совещании с главами регионов. По словам руководителя ведомства, в Тверской области объем задолженности сократился на 17,7%.

- Сокращение долгов за энергоресурсы имеет ключевое значение для реализации программы газификации региона, развития экономики и социальной сферы. В решении этой проблемы многое зависит от руководителей территорий. Нужно лично, системно и даже жёстко вести работу с неплательщиками, если необходимо, с привлечением правоохранительных органов, - считает губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области разработан и реализуется комплексный план по сокращению задолженности за энергоресурсы. Для обеспечения целевого поступления платежей населения создан единый расчётный центр.

В регионе под председательством губернатора Игорь Рудени действует межведомственная комиссия по контролю за расчетами за поставленные энергетические ресурсы, на заседаниях которой детально рассматривается текущая ситуация с долгами в каждом муниципальном образовании Тверской области, сообщает правительство Тверской области