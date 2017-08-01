75-летний уроженец Тверской области пытался похитить 52 миллиона рублей

Полиция задержала пожилого мужчину, который подозревается в попытке завладеть наследством жительницы столицы в размере 52 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратилась 34-летняя москвичка, которая сообщила, что неизвестный завладел паспортом ее отца, умершего в 2009 г., и в отделении столичного банка по этому документу пытался перевести со счета наследство заявительницы - более 52 млн руб.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 75-летний ранее не судимый уроженец Тверской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере