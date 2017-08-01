Калининская АЭС на 114,6% выполнила плановое задание июля по выработке электроэнергии

В июле 2017 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 2,557 млрд кВтч электроэнергии (114,6%). В энергосистему отпущено 2,427 млрд кВтч электроэнергии (115,2%). Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 85,92%.

В июле были проведены важные для безопасности АЭС мероприятия. В их числе: плановая тренировка по укрытию персонала в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО); семинар Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по теме «Пожарная безопасность»; тренировка нештатной спасательной группы по ведению аварийно-спасательных работ на территории промплощадки КАЭС и в её санитарно-защитной зоне и другие.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС. На энергоблоке №4 идут 25-е сутки планового капитального ремонта. Планируемый срок ремонтных работ составляет 45 суток. В числе основных работ: разборка и сборка реактора, контроль состояния корпуса реактора, капитальный ремонт двух парогенераторов и двух главных циркуляционных насосов и др. Наряду со штатными операциями на энергоблоке №4 впервые проводится отгрузка отработавшего ядерного топлива. Все ремонтные и модернизационные работы выполняются в соответствии с разработанным графиком и при безусловном обеспечении качества. Особое внимание в период ремонта уделяется вопросам охраны труда и культуры безопасности.

Всего с начала года энергоблоками Калининской АЭС выработано 19,950 млрд кВтч электроэнергии, в энергосистему отпущено 18,950 млрд кВтч. Высокие показатели работы атомной станции обусловлены эффективной, устойчивой работой по выполнению графика нагрузки энергоблоков КАЭС.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.