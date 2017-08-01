В Тверской области у пенсионерки из шкатулки украли золотые урашения

В дежурную часть МО МВД России «Кимрский» поступило заявление о краже от 58-летней местной жительницы. Дома у пенсионерки из шкатулки похитили золотые украшения. Сумма ущерба составила более 40 000 рублей.

Оперативники задержали неработающего 29-летнего жителя Кимрского района, причастного к краже. При осмотре места происшествия эксперты-криминалисты обнаружили на шкатулке отпечатки пальцев, принадлежащие подозреваемому.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает УВД Тверской области