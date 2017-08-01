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Заместителями Министра здравоохранения Тверской области назначены Наталья Невская и Игорь Барышев

01 Августа 2017 12:18
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Первым заместителем Министра здравоохранения Тверской области назначена Наталья Невская, должность заместителя главы ведомства займёт Игорь Барышев.

Наталья Невская ранее работала заместителем главного врача областной клинической больницы, Игорь Барышев возглавлял департамент здравоохранения и социальной политики администрации Твери.

Кадровые изменения в сфере здравоохранения направлены на качественное улучшение ситуации в отрасли. В мае текущего года распоряжением губернатора на должность министра здравоохранения региона был назначен Виталий Синода.

В числе приоритетных задач, поставленных перед региональным Минздравом, - обеспечение сферы квалифицированными специалистами, обновление материально-технической базы, приведение в порядок зданий лечебных учреждений, обеспечение комфортных условий для пациентов, в том числе маломобильных групп населения.

Для повышения эффективности управления ЦРБ в июле принято решение о введении контрактной системы назначения главных врачей. При переназначении руководителей больниц будет учитываться мнение глав районов о качестве их работы.

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Метки: министерство здравоохранения тверской области кадровые решения кадровые перестановки игорь барышев
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Комментарии (7)

  • Proletary 
    Хоть Крот и будет ворчать, обе новости - положительные.
    01.08.2017 12:40
    1 | 1

  • Dobry кrtek 
    Бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. "Приоритетные задачи" одни и те же...Каждый год, но ни .ера не меняется к лучшему. Что касается гр. Барышева, то он в своё время нарулил свыше крыши. П..дец, в общем, тверской медицине окончательный и бесповоротный.
    01.08.2017 12:40
    0 | 4

    • Proletary 
      А кого бы вы поставили? И при каком раскладе тверскую медицину ждет иная судьба? Я лично на первый вопрос не готов ответить, зато список потенциальных кандидатов, кого туда нельзя и близко подпускать займет много томов. Пункт 2 - в любом случае ничего хорошего ждать не приходится.
      01.08.2017 15:43
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Не знаю. Но врать-говорить губеру, министру здравоохранения и пр. деятелям каждый год про "приоритетные задачи", которые совсем "скоро-скоро решат", по меньшей мере, инфантильно и мелко. Лучше всего честно признать-признаться, что нищая полубесплатная медицина никогда не сможет стать качественной, а посему граждане могут успокоиться и надежд не питать. Естественно, что наше недалёкое население начнёт рвать на себе исподнее и вопить про Конституцию, заслуги перед Родиной и будут нести прочую чушь,следовательно, враньё про "приоритетные задачи" будет продолжаться бесконечно. Резюме:Х.р с ними со всеми. И с министерством, и с населением.
        01.08.2017 17:05
        0 | 0

  • CSM-101 
    Что с детской областной? Пожар был не просто так? Всех по-увольняли, отделения по-разогнали, это эффективность что-ли?!
    01.08.2017 14:53
    1 | 1

  • Serge 
    Меня в нашем здравоохранении (Тверской области) убивает, что к узкому специалисту надо попасть через прием к участковому у которого запись один раз в неделю (в нашей поликлиники по пятницам с 7, но к 8 мест уже нет). После направления терапевтом надо ждать еще пару недель... Все толкает идти к платному врачу, а мы говорим об улучшении!
    01.08.2017 16:00
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      А нужны ли Вы "узкому" специалисту? Вот именно.)
      01.08.2017 17:06
      0 | 0
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