Заместителями Министра здравоохранения Тверской области назначены Наталья Невская и Игорь Барышев

Первым заместителем Министра здравоохранения Тверской области назначена Наталья Невская, должность заместителя главы ведомства займёт Игорь Барышев.

Наталья Невская ранее работала заместителем главного врача областной клинической больницы, Игорь Барышев возглавлял департамент здравоохранения и социальной политики администрации Твери.

Кадровые изменения в сфере здравоохранения направлены на качественное улучшение ситуации в отрасли. В мае текущего года распоряжением губернатора на должность министра здравоохранения региона был назначен Виталий Синода.

В числе приоритетных задач, поставленных перед региональным Минздравом, - обеспечение сферы квалифицированными специалистами, обновление материально-технической базы, приведение в порядок зданий лечебных учреждений, обеспечение комфортных условий для пациентов, в том числе маломобильных групп населения.

Для повышения эффективности управления ЦРБ в июле принято решение о введении контрактной системы назначения главных врачей. При переназначении руководителей больниц будет учитываться мнение глав районов о качестве их работы.