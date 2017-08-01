В Твери в ДТП с участием маршрутки пострадали пассажиры

ДТП произошло 1 августа около 11.30 под Мигаловским мостом. По предварительной информации, маршрутка № 14 ехала в сторону Мигалова, а автомобиль «Тойота Королла», двигаясь по направлению Москва – Санкт-Петербург, решил проехать на красный сигнал светофора.
В результате столкновения пострадали две пассажирки маршрутки. У одной из них подозрение на перелом плеча.
Автор фото Эдуард Семёнов
Комментарии (7)
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SeregaTver
01.08.2017 17:11
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