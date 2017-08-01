В Твери в ДТП с участием маршрутки пострадали пассажиры

ДТП произошло 1 августа около 11.30 под Мигаловским мостом. По предварительной информации, маршрутка № 14 ехала в сторону Мигалова, а автомобиль «Тойота Королла», двигаясь по направлению Москва – Санкт-Петербург, решил проехать на красный сигнал светофора.

В результате столкновения пострадали две пассажирки маршрутки. У одной из них подозрение на перелом плеча.

Автор фото Эдуард Семёнов