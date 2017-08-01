tvernews.ru
01 августа Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери в ДТП с участием маршрутки пострадали пассажиры

В Твери в ДТП с участием маршрутки пострадали пассажиры - ТИА
01 Августа 2017 12:17
Автор:

Фоторепортаж

ДТП произошло 1 августа около 11.30 под Мигаловским мостом. По предварительной информации, маршрутка № 14 ехала в сторону Мигалова, а автомобиль «Тойота Королла», двигаясь по направлению Москва – Санкт-Петербург, решил проехать на красный сигнал светофора.

В результате столкновения пострадали две пассажирки маршрутки. У одной из них подозрение на перелом плеча.

Автор фото Эдуард Семёнов

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: пострадали пассажиры дтп с маршруткой
Смотрите также:
Комментарии (7)

  • kudimov 
    Ух ты, как ограждение рихтонули... Возможно оно и спасло пассажиров от еще больших неприятностей.
Вниматочней надо быть, господин москвич!
    01.08.2017 12:25
    0 | 14

  • Proletary 
    Не в первый раз находятся умники, игнорирующие сначала знак, а потом светофор. Не понимаю, зачем там вообще прямой проезд? Оставили бы "только направо"
    01.08.2017 12:43
    1 | 8

    • BARBAdos 
      так там вроде и налево есть (в Мигалово), ну и как бы клиенты со всяких Шин-авто, Сплава и других контор, которым надо за Волгу тогда будут вынуждены лишний крюк давать, чтобы на мост забраться... Светофор же есть вроде б, все регулируется, водила - мудень, прозевал...
      01.08.2017 14:15
      0 | 7

    • NoName 
      Это происходит из-за того, что не местные водители пропускают момент заезда на мост и продолжают считать, что они на трассе... А тут вдруг, бац, и светофор, да еще и красный
      01.08.2017 16:55
      0 | 0

  • Net. 
    На моей памяти это второй случай в этом году, когда виноват НЕ водитель маршрутки ( первый на ул. Брагина).  Пассажиры, я думаю, в шоке. Хорошо, что мало пострадавших!
    01.08.2017 14:13
    0 | 4

  • russs 
    Так вот ты какой, рельсовый автобус!
    01.08.2017 14:17
    0 | 7

  • SeregaTver 
    Был в Москве на третьем транспортном ни одной маршрутки не видел, вот бы нам так
    01.08.2017 17:11
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Давно хотел спросить: где в городе нужду малую справить можно?

2017-07-27 18:29
68

В международном конкурсе красоты «Улыбка Вселенной 2017» участвует жительница Твери

2017-07-27 12:52
63

"Хрюши против!" провели свой первый очищающий рейд в Твери

2017-07-31 14:20
61

«У вас на районе завелся педофил», или Как жителя Твери вызывали в полицию для допроса и сдачи анализа слюны

2017-07-26 11:31
56

В 2017 году в Тверской области рожать стали меньше

2017-07-25 20:25
47

Стритрейсерша Мара Багдасарян будет проходить исправительные работы в Тверской области

2017-07-27 18:03
39

Причиной гибели трех человек мог стать сон за рулем

2017-07-29 11:04
34

С середины августа в Твери в продажу поступят браслеты и брелоки «Иволга»

2017-07-31 19:28
33

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100