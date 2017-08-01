На трассе М-11 под Вышним Волочком разрешили ездить со скоростью 130 км/час

Скоростной режим на участке новой автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход г. Вышнего Волочка повышен до 130 км/час

Скоростной режим на участке новой автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход г. Вышнего Волочка (Тверская область, 258-й км – 334-й км) повышен до 130 км/час с 00:00 часов 1 августа 2017 года.

Напомним, что 72-километровый обход г. Вышнего Волочка является автомобильной дорогой категории 1А, движение здесь осуществляется по четырем полосам, встречные потоки разделены, на участке отсутствуют примыкания и пересечения с ним второстепенных дорог в одной плоскости. Обход был построен и введен в эксплуатацию 28 ноября 2014 года в рамках реализации проекта строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург». С 21 сентября 2015 года участок действует в платном режиме. До 1 августа 2017 года максимально разрешенная скорость движения по нему составляла 110 км/час. В июне 2017 года по обходу Вышнего Волочка проезжало 7500 автомобилей в сутки, что на 25% больше среднесуточного трафика того же месяца 2016 года.

- ГК «Автодор» смогла повысить скоростной режим на обходе Волочка до максимально допустимого ПДД России значения 130 км/час после долгой и тщательной работы по обследованию данного участка и согласования с ГИБДД России, налаживанию работы службы аварийных комиссаров. Повышению скоростного режима также предшествовало оснащение дороги автоматизированной системой управления, которая позволяет существенно повысить уровень безопасности движения по магистрали, - сообщает пресс-служба компании.

Поправки в ПДД, позволившие повысить скорость движения на дорогах соответствующей технической категории до 130 км/час, были приняты по инициативе Государственной компании «Автодор» и вступили в действие 16 октября 2013 года. В настоящее время скорость движения 130 км/час разрешена на двух участках федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в Московской области: с 76-го км по 103-й км и со 113-го по 120-й км.