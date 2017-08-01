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Как тигр навёл страх на жителей города Кимры

01 Августа 2017 11:12
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Местные жители испытали настоящий ужас, когда увидели тигра у себя во дворе дома № 1 по ул. Вагжанова. В темноте эта картина предстала в более жутком виде. Как рассказал ТИА Александр, ночью он сел в свой автомобиль, чтобы поехать по делам, завел машину и испытал шок:

- Включил фары, поднял глаза, а передо мной огромный тигр. Сперва был небольшой шок, тигр, да еще в Кимрах! Подумал, что животное сбежало из парка аттракционов, который расположился недалеко от нашего дома. Но там нет животных. Там просто развлечения для детей. Потом я поморгал светом, он не шевелится. И тут я понял, это огромный игрушечный тигр.

По словам Александра, кто-то испугался еще сильнее и не простил этого бедной игрушке. Ночью тигру перерезали горло.

Автор фото Александр.

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Метки: тигр дикое животное на улице
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Комментарии (12)

  • Кубит 
    Синдром мелкого, трусливого говнюка-гопаря - "... кто-то испугался еще сильнее и не простил этого бедной игрушке. Ночью тигру перерезали горло."
    01.08.2017 11:34
    1 | 12

    • Proletary 
      Представьте жизненную ситуацию. Апогей запоя, идешь ночью за добавкой, вдруг 
Tyger Tyger, burning bright,
In the forests of the night;
What immortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry?
Но нашелся герой, ножичком по горлу. Незассал.
      01.08.2017 11:53
      0 | 4

      • Кубит 
        Думаю ссал и резал, ссал и резал..
        01.08.2017 13:33
        0 | 5

  • Leo-L 
    Загадка - Лежит на дороге, уссатый полосатый. 
Матрас.
    01.08.2017 11:37
    1 | 2

  • Proletary 
    Была бы огромная белка - хрен бы кто осмелился, тотемное животное.
    01.08.2017 11:46
    0 | 8

    • Эго 
      ТочнА. Страшнее белки з̶в̶е̶р̶я̶ ̶н̶е̶т̶  только Крот.
      01.08.2017 12:22
      0 | 5

  • oxion 
    Опять кимры...
    01.08.2017 13:04
    0 | 1

  • Proletary 
    Волки тоже пострадали. -15 лямов - этопохлеще перерезанного горла.
---
Кремль впервые с 2012 года отказался выдавать мотоклубу "Ночные волки" президентские гранты. Об этом сообщила газета "Коммерсант".
Байкеры подавали три заявки на получение бюджетных денег, две из них были отклонены из-за несоответствия требованиям конкурса. Еще одна заявка – на проведение "Детской новогодней елки в Байк-центре" – была отклонена. Всего "Ночные волки" просили выделить им более 15 миллионов рублей. Координационный комитет, которые рассматривал заявки на гранты, возглавлял первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
    01.08.2017 14:20
    0 | 2

  • vepr76 
    Я слышал рассказ, как на рубеже 60-70-х, студент политеха, возвращавшийся под утро с дружеской пирушки, шел под моросящим дождем, подняв воротник и натянув на лоб шляпу. В один момент он наткнулся на какую-то серую стену, и, подняв взгляд, узрел слона.
Как выяснилось позже, слон свалил от циркачей во время утренней прогулки.
    01.08.2017 14:31
    0 | 3

    • babayka69 
      И просроченное пиво тут-же его просрачило?
      01.08.2017 14:46
      0 | 1

      • vepr76 
        Об этом история умалчивает, но на некоторое время парень завязал.
        01.08.2017 15:14
        0 | 1

    • Proletary 
      Есть такая байка. Старожилы СМП рассказывали. В Калинин приехал цирк. Дело было ночью, нужный грузовик-слоновоз куда-то запропастился и слонов перегоняли пешкодралом с жд вокзала. Где-то на Капошваре водитель встречного самосвала решил приколоться, врубил дальний и бибикнул. Слоны разбежались, один свинтил в частный сектор в р-не Тьмаки, при этом травмировал слонопогонщицу. Вызвали Скорую. Повод к вызову в карточке - Слон потоптал девушку.
      01.08.2017 16:32
      0 | 2
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