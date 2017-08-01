Как тигр навёл страх на жителей города Кимры

Местные жители испытали настоящий ужас, когда увидели тигра у себя во дворе дома № 1 по ул. Вагжанова. В темноте эта картина предстала в более жутком виде. Как рассказал ТИА Александр, ночью он сел в свой автомобиль, чтобы поехать по делам, завел машину и испытал шок:

- Включил фары, поднял глаза, а передо мной огромный тигр. Сперва был небольшой шок, тигр, да еще в Кимрах! Подумал, что животное сбежало из парка аттракционов, который расположился недалеко от нашего дома. Но там нет животных. Там просто развлечения для детей. Потом я поморгал светом, он не шевелится. И тут я понял, это огромный игрушечный тигр.

По словам Александра, кто-то испугался еще сильнее и не простил этого бедной игрушке. Ночью тигру перерезали горло.

Автор фото Александр.