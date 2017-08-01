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Культивирующий дикую коноплю в огороде мужчина проведет 3 года за решёткой

01 Августа 2017 10:40
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В мае 2016 года 42-летний мужчина на берегу реки Держа в Зубцовском районе обнаружил дикорастущие кусты конопли, которые выкопал и пересадил в собственный огород.

Выращенные растения общей массой более 5 килограммов осужденный высушил и хранил на чердаке своего дома для личного употребления.

В отношении «садовода-огородника» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере). Прокуратура Зубцовского района поддержала в суде государственное обвинение.

Зубцовский районный суд признал мужчину виновным и назначил лишение свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Метки: культивация конопли прокуратура тверской области
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Комментарии (3)

  • Кубит 
    Вот так и изводят мелких предпринимателей в сельском хозяйстве.
    01.08.2017 10:44
    1 | 8

  • BARBAdos 
    3 года реального срока за несколько кустов в огороде, реальный срок за пост-перепост в соцсетях или за оскорбление чувств верующих, а взяточникам и коррупционерам - условку и небольшой штраф. Чего удивляться положению дел в нашей стране, приоритеты по-моему понятны...
    01.08.2017 11:10
    1 | 10

    • Эго 
      ППКС
      01.08.2017 11:44
      3 | 0
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