Культивирующий дикую коноплю в огороде мужчина проведет 3 года за решёткой

В мае 2016 года 42-летний мужчина на берегу реки Держа в Зубцовском районе обнаружил дикорастущие кусты конопли, которые выкопал и пересадил в собственный огород.

Выращенные растения общей массой более 5 килограммов осужденный высушил и хранил на чердаке своего дома для личного употребления.

В отношении «садовода-огородника» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере). Прокуратура Зубцовского района поддержала в суде государственное обвинение.

Зубцовский районный суд признал мужчину виновным и назначил лишение свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.