Малое Василёво и Неклюдово Кимрского района отметили День посёлка

Дни рождения в минувшие выходные отметили сразу два сельских поселения Кимрского района. Яркий праздник с песнями, конкурсами и играми в деревне Малое Василёво украсило важное и долгожданное для жителей событие – открытие тротуара по улицам Центральная, Мира и Южная - до Советской площади.

Тротуар отремонтировали в рамках Программы поддержки местных инициатив, в которой приняла участие 251 семья. Качество тротуарной плитки оценили юные жители деревни и их родители.

- Это пример того, каких успехов можно добиться, когда мы работаем все вместе: общественность, власть и бизнес, - отмечает глава Кимрского района Антонина Нестерова. - Мы всегда поддерживаем местные инициативы. И здорово, что маловасилёвцы принимают самое активное участие в ппми! Я от души желаю этому славному поселению дальнейшего развития и процветания.

Активное участие в жизни своего поселения принимают и жители Неклюдово. Для каждого из них это место особенное.

- Я родилась в Неклюдово, - рассказывает жительница деревни Надежда Лисицына. – Потом пришлось уехать в Москву вместе с родителями, но сюда тянет. И дети мои уже сюда приезжают и, я думаю, будут ездить внуки. У нас здесь свой дом. Строимся, обновляемся, с удовольствием сюда приезжаем. Место очень хорошее, люди очень хорошие. И река есть, и музей, и магазины, и почта. Что еще надо? Для жизни все есть!

Житель города Кимры Роман Зуев специально приехал на праздник в Неклюдово.

- Все красиво и грамотно организовано, продумано, - делится своими впечатлениями Роман Зуев. - Мне нравится, что в наших сельских поселениях делают такие праздники. Люди не забывают друг о друге.

Собираться в день поселения каждый год стало хорошей традицией. Вместе неклюдовцы отмечают праздники, вместе и разделяют заботы. Так, благодаря взаимодействию жителей и руководства поселения, в этом году завершилась процедура газификации поселения.

- Мне казалось, что это нереально – провести сюда газ, в то время, когда многие районные центры сегодня находятся без него, - говорит глава Неклюдовского сельского поселения Валентина Коршакова. - Но Андрей Николаевич Епишин воодушевил меня и сказал, что газ будет.

- Надо любить свою территорию, свою землю, свою родину, - обращается к жителям Неклюдово член Совета Федерации от Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин. – Однако одного желания мало. У неклюдовцев есть и желание, и умение, и настойчивость.

Неклюдовцы участвуют в программе поддержки местных инициатив уже в течение пяти лет. Каждый год одну за одной они сообща решают проблемы поселения. В этом году в планах – ремонт дороги в деревне Спирово.

Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области.