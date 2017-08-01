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Жительница Твери позвала к себе малознакомого мужчину, а когда она уснула, он ее обокрал

01 Августа 2017 09:51
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34-летняя жительницы Твери обратилась в полицию с заявлением о краже имущества и денег из её квартиры. Ущерб составил около 30 000 рублей.

В день происшествия она распивала спиртное у себя дома вместе с малознакомым мужчиной. Когда женщина уснула, её гость похитил из комнаты ноутбук, деньги и скрылся.

Личность вора была установлена. Им оказался 31-летний неработающий местный житель. Похищенное изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное МВД.

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Метки: обокрал любовницу позвала малознакомого мужчину распивала спиртные напитки кража
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Комментарии (5)

  • kudimov 
    Мораль сей басни такова - 
Коль позвала на портрахушки, 
То спать не надо, как сова
Иль в сейф упрятать побрякушки.
    01.08.2017 09:56
    0 | 28

    • Эго 
      )) шедеврально, kudimov!
      01.08.2017 10:51
      0 | 6

    • vepr76 
      У нормального е...ря баба не заснет!
      01.08.2017 15:20
      0 | 2

  • Buzzer 
    За всё нужно платить.
    01.08.2017 10:14
    0 | 4

  • VoToN 
    Дело было так:))
https://www.youtube.com/watch?v=L6elgC3fZDU&feature=youtu.be&t=307
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    Прикрепленное видео
    01.08.2017 10:33
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