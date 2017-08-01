Жительница Твери позвала к себе малознакомого мужчину, а когда она уснула, он ее обокрал

34-летняя жительницы Твери обратилась в полицию с заявлением о краже имущества и денег из её квартиры. Ущерб составил около 30 000 рублей.

В день происшествия она распивала спиртное у себя дома вместе с малознакомым мужчиной. Когда женщина уснула, её гость похитил из комнаты ноутбук, деньги и скрылся.

Личность вора была установлена. Им оказался 31-летний неработающий местный житель. Похищенное изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное МВД.