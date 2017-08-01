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В Твери 1 августа состоится флешмоб женственности

01 Августа 2017 09:04
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В Твери 1 августа пройдет традиционный международный флешмоб женственности. Как сообщают организаторы, в этот день в разных городах и странах тысячи и десятки тысяч женщин выйдут на улицы городов. С цветами, в платьях, чтобы вместе подарить кусочек тепла другим женщинам.

Этот флешмоб девятый по счету. В Твери он начнется в 19.00, место встречи Парк Гумилёва, рядом с Детской областной больницей.

Далее женщины пройдут по набережной Степана Разина и до Горсада.

По пути участниц ждут сюрпризы - анимационные, развлекательные и танцевальные программы. К участию приглашаются все желающие.

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Метки: флешмоб флешмоб в твери флешмоб женственности
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Комментарии (18)

  • zxcvbnm 
    Конечно хорошо подарить кусочек тепла женщинам, но и про мужчин не забудьте!
    01.08.2017 09:14
    0 | 2

  • Бертран 
    В нашем регионе женщины имеют привилегированное положение- им везде почет, помощь и забота. По другому мы не умеем.
    01.08.2017 09:15
    7 | 1

    • Nabludatel 
      Вы никак не умеете!
      01.08.2017 09:31
      0 | 8

  • Кубит 
    Женщины подарят кусочек тепла другим женщинам???
Т.е. именно когда женщина-женщине что-то дарит, тепло, ласку, заботу, любовь - это и есть женственность?
Я не звезда, но я в шоке! Я то думал, что женственность это иное. 
А оно, вот оно что, Михалыч! Остров Лесбос, а не Тверь.

И вообще, женственность или есть или ее у нее (женщины)нет. Ее не зафлешмобишь. Это равносильно, если б проводился флешмоб материнской (отцовской) любви к своим детям. Прошел флешмоб - завяли помидоры родительской любви. Фальшиво и дешево.

А если хотели сказать и выразить иное - формулируйте цель мероприятия подумав (хотя... не факт, что у некоторых "подумав" означает именно это).
    01.08.2017 09:40
    0 | 7

    • Добрая Мышь 
      ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
—————————————————————————————
1. Сколько надо заплатить за участие?
Все - БЕСПЛАТНО! 

2. Почему дарят цветы девушки девушкам?
Потому что только девушка может напомнить своим видом всем остальным женщинам о том, что женская природа - это не джинсы и не бешеная гонка, а что в каждой из нас скрыта настоящая природная женственность.

3. Кому конкретно дарить цветок?
Мы НЕ ДАРИМ цветы мужчинам, детям, другим прекрасным участницам флешмоба. Мы ДАРИМ цветы обычным (и особенно уставшим и печальным) женщинам, которых встретим на своем пути.

4. То есть на празднике ждут только девушек?
Мы рады всем гостям: девочкам, девушкам, женщинам и бабушкам. ) А также мальчикам и мужчинам! Приходите целыми семьями! Ждем всех!

5. Могут ли дарить цветы мужчины? 
Мы никого не ограничиваем. И если мужчинам захочется сделать комплимент цветком понравившейся незнакомке - никто его ругать не будет).
      01.08.2017 09:42
      0 | 0

      • Кубит 
        Ежель по пунктам, то мужуки и дети тута лишние на етом праднике жизни, т.к. о них тута фоном увспоминают! )))
Флешмоб самодостаточных между собой женсчинов.


"И если мужчинам захочется сделать комплимент цветком понравившейся незнакомке - никто его ругать не будет)." - ну не факт, некоторые мужи могут насторожиться :))))


Женщины! Будьте женственны без флеша и моба! Хотя если вы играете в покер... флеш пригодится))
        01.08.2017 09:45
        0 | 2

  • Эго 
    Кубит более убедителен в своей аргументации, нежели Мышь. Все эти флешмобы по любому, даже самомоу невероятному поводу, мягко говоря, странное занятие. Тезис №2 у Мыши  вааще поверг в глубочайшее недоумение. Всегда полагала, что только мужчина может дать понять женщине, что она Женщина, хоть в джинсах, хоть в кринолине.
    01.08.2017 10:22
    0 | 3

    • Добрая Мышь 
      это не мое, я честно скопировала. А вобще мужичонки такие пошли, что только женщины иногда и понимают, как нам тяжело бывают и только они могут самооценку поднять, хотя мужской оценке и помощи мы всегда рады. а еще я знакома с участницами этой группы, некоторых знаю давно и реально вижу, как материнство сделало их более мягкими, насколько они переменились внутренне, как мир по-другому видеть стали и все это сделало их еще более женственными
      01.08.2017 10:34
      0 | 0

      • Кубит 
        Мужичонки идут как правило у женщинок. Коли баба дура, так и мужик у ей мужичонка. Вот и оправдываются эти женщинки - мужик не тот пошел, мелковат, вот раньше бывало! А надо т всего лишь к зерькалу подойти и плюнуть.
        01.08.2017 10:47
        0 | 2

  • horton 
    Ой! Боюсь представить ответный шаг мужчин в виде флешмоба "мужественности" )))
    01.08.2017 10:22
    0 | 2

    • Добрая Мышь 
      ну почему же? Идут такие реальные бруталы и одевают всяких хиленьких мужичков, а также женоподобных юношей в одежду десантуры и заставляют отжаться раз 50))
      01.08.2017 10:29
      0 | 1

    • Эго 
      Не бойтесь, Хортон. Пробный мужской флешик уже был проведен в теме о длине кос. Я в этот уикэнд хеппибёздэйдилась, поэтому запоздало прочитала шедевральные комменты наших хэдлайнеров от ТИА. Офигела, несмотря на всю свою женственность.))
      01.08.2017 10:37
      0 | 0

      • horton 
        Вот и я о том! Жаль, что пропустили. Был бы Вам подарочек)))
А офигеть иногда бывает полезно... наверное )))
        01.08.2017 10:53
        0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Орды баб, алчущих мужского тела, будут рыскать в поисках одиноких и беззащитных мужчин...Господа, в этот день на улицу без травмата или газового баллончика не выходите!
    01.08.2017 10:49
    2 | 1

    • Добрая Мышь 
      Крот - прочтите внимательно условия. Искать будут уставших женщин. с мужчинами у участниц все хорошо
      01.08.2017 10:58
      0 | 2

  • russs 
    Тю! Вот если бы без платьев и цветов, тогда полезный флешьмобЪ получился бы!
    01.08.2017 11:10
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      А вот не уверен, что так лучше. Вспомнился старый анекдотЪ.
-------------------------------------------------------------------
Баба Яга предстала обнаженной перед Кощеем:
— ?!
— Я же в костюме Евы!
— Ты б его хоть погладила…
      01.08.2017 11:16
      0 | 3

  • Gaika 
    Какой-то театр абсурда... Тысячи женщин выйдут из дома в платьях... А в обычное время они мешки из-под картошки носят? ...чтобы подарить тепло другим женщинам... У них нет своих платьев или по каким признакам нехватка тепла определяется? А главное: кому и зачем это нужно?
    01.08.2017 15:51
    0 | 0
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