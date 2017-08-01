В Твери 1 августа состоится флешмоб женственности

В Твери 1 августа пройдет традиционный международный флешмоб женственности. Как сообщают организаторы, в этот день в разных городах и странах тысячи и десятки тысяч женщин выйдут на улицы городов. С цветами, в платьях, чтобы вместе подарить кусочек тепла другим женщинам.

Этот флешмоб девятый по счету. В Твери он начнется в 19.00, место встречи Парк Гумилёва, рядом с Детской областной больницей.

Далее женщины пройдут по набережной Степана Разина и до Горсада.

По пути участниц ждут сюрпризы - анимационные, развлекательные и танцевальные программы. К участию приглашаются все желающие.