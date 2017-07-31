В Тверской области у мужчины дома нашли 400 грамм марихуанны

Сотрудники наркоконтроля Калязинского отдела полиции МО МВД России «Кашинский» получили оперативную информацию о том, что 58-летний житель деревни Овсянниково может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Оперативники обнаружили и изъяли по месту жительства два пластиковых контейнера с марихуанной общей массой более 400 граммов. Хозяин дома рассказал, что наркотики он хранил для личного употребления. Сейчас эта версия проверяется полицейскими.

Возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области