tvernews.ru
31 июля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области у мужчины дома нашли 400 грамм марихуанны

31 Июля 2017 21:33
Автор:

Сотрудники наркоконтроля Калязинского отдела полиции МО МВД России «Кашинский» получили оперативную информацию о том, что 58-летний житель деревни Овсянниково может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Оперативники обнаружили и изъяли по месту жительства два пластиковых контейнера с марихуанной общей массой более 400 граммов. Хозяин дома рассказал, что наркотики он хранил для личного употребления. Сейчас эта версия проверяется полицейскими.

Возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: марихуанна наркоторговец тверская область
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Давно хотел спросить: где в городе нужду малую справить можно?

2017-07-27 18:29
68

В международном конкурсе красоты «Улыбка Вселенной 2017» участвует жительница Твери

2017-07-27 12:52
63

Тверь встала из-за ремонта Нового моста, а скоро еще и Старый мост закроют

2017-07-25 10:20
62

«У вас на районе завелся педофил», или Как жителя Твери вызывали в полицию для допроса и сдачи анализа слюны

2017-07-26 11:31
56

"Хрюши против!" провели свой первый очищающий рейд в Твери

2017-07-31 14:20
51

В 2017 году в Тверской области рожать стали меньше

2017-07-25 20:25
47

Стритрейсерша Мара Багдасарян будет проходить исправительные работы в Тверской области

2017-07-27 18:03
39

Причиной гибели трех человек мог стать сон за рулем

2017-07-29 11:04
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100