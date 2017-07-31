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В Тверской области в ДТП погиб 22-летний водитель

31 Июля 2017 17:00
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31 июля в 08.42 на 353 км федеральной автодороги М-10 «Россия» 22-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», приближаясь к ремонтному участку (ремонт моста через р. Березайка), по неустановленной причине врезался в бетонное ограждение. От удара иномарка столкнулась еще и с «Шевроле Лачети» под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир «Мицубиси», 19-летняя девушка, с травмами госпитализирована в ЦРБ г. Вышний Волочек. По факту ДТП проводится проверка.

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Метки: смертельное дтп в тверской области смертельное дтп на трассе
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Комментарии (5)

  • abeltv 
    Днём уснул или кто отвлёк - жуть. Соболезнования родным и близким....
    31.07.2017 17:30
    0 | 0

  • Buzzer 
    Может подруга его драконила?
    31.07.2017 18:07
    1 | 2

  • Proletary 
    Кто в курсе, что за шахматная разметка такая?
    31.07.2017 18:24
    0 | 1

    • Филин 
      При наезде на неё дикая вибрация передаётся в салон. Будильник.
      31.07.2017 19:38
      0 | 6

      • Proletary 
        Понял, спасибо.
        31.07.2017 19:47
        0 | 6
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