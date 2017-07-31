В Тверской области в ДТП погиб 22-летний водитель

31 июля в 08.42 на 353 км федеральной автодороги М-10 «Россия» 22-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», приближаясь к ремонтному участку (ремонт моста через р. Березайка), по неустановленной причине врезался в бетонное ограждение. От удара иномарка столкнулась еще и с «Шевроле Лачети» под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси» от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир «Мицубиси», 19-летняя девушка, с травмами госпитализирована в ЦРБ г. Вышний Волочек. По факту ДТП проводится проверка.