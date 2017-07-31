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Жизнь в колонии строгого режима глазами студентки-практикантки

Жизнь в колонии строгого режима глазами студентки-практикантки - ТИА
31 Июля 2017 17:13
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Фоторепортаж

В колонии строгого режима, которая находится в Васильевском Мхе, 26 июля прошел праздник – «День колонии». На него были приглашены родственники заключенных, сотрудники ФСИН и пресса.

Исправительная колония №10 была создана на базе завода «Метиз» в 1961 году, сегодня она предназначена для рецидивистов, то есть там отбывают наказание люди, совершившие не одно преступление. Причем, отбывают здесь наказание убийцы, насильники, наркоторговцы. Почти все из них прибыли сюда из Тверской области, но есть и те, кого отправили из Московской, Смоленской, Новгородской областей.

С утра сотрудники колонии проводили экскурсию по территории для родственников заключенных. Обычно им предоставляют шесть свиданий в год, но если условия строгие – всего два, поэтому «День колонии» - возможность лишний раз увидеться с родными. Сроки почти у всех заключенных большие. А по территории спокойно гуляют коты, которые кажутся здесь символом свободы и того мира, что процветает за двумя метрами ограждений.

Когда едешь в колонию строгого режима в первый раз, ожидаешь настоящего хоррора, подтверждения всех стереотипов о гадких тюрьмах, карцерах, суровых надзирателях и обиженных на весь мир заключенных. Однако за высокой железной дверью взору открываются аккуратные белые корпуса, местный храм, купола для которого приобрел певец Леонид Телешев, друг короля русского шансона Михаила Круга. Вдоль дорожек расположились клумбы с розами и фонтаны.

Энергию, которая пропадает «на зоне» зря, пытаются направить в правильное русло - заключенным предлагают работу. После экскурсии гостей пригласили на выставку изделий осужденных - это нарды в деревянном резном корпусе ручной работы, часы, казачьи шашки, клинки, мангалы, кованые оградки, изделия из переработанного пластика, полотенцесушители, рюкзаки, одежда. Колония пытается выйти на общий рынок, поставлять, например, полотенцесушители в крупные магазины.

Развивают в колонии и сельское хозяйство. В местных теплицах спеют помидоры, где-то за забором с колючей проволокой слышно квохтанье наседок. В рационе заключенных есть все необходимое, но питание все равно самое простое. «Спасибо» можно сказать только за то, что поднос с едой не пихают в одиночную камеру через маленькое окошко в двери. Такое можно увидеть только в ШИЗО – штрафном изоляторе, который также находится на территории колонии.

Рядом с общей столовой есть кафе для заключенных, которое посещают по принципу «кто не работает, тот там не ест», поэтому для арестантов выгодно работать и вести себя примерно – тогда здесь разрешат даже свидание с родными вместо обычного разговора через стекло.

После экскурсии, выставки и встречи начальника ФСИН по Тверской области хлебом-солью началась торжественная часть мероприятия. Концерт подготовили заключенные, для которых это отличная возможность на мгновение вернуться в «нормальный» мир. Люди, которые отбывают наказание годами, постепенно теряют связи с обществом. С того момента, как они проходят через те зеленые двери, через которые проходили и мы, их мир сжимается до размеров колонии. Обществом для них становятся начальники отрядов, сотрудники и такие же, как они, осужденные.

Концерт посвятили творчеству Пушкина. Все артисты были в ярких костюмах, однако заключенных можно было узнать сразу – по нашивкам на тюремных штанах. Несмотря на то, что колония строгого режима, казалось бы, не располагает к творчеству, некоторые заключенные открывают в себе таланты. Кто-то учится петь, кто-то играть на музыкальных инструментах, кто-то начинает писать стихи или читать рэп. Среди арестантов ИК-10 есть человек, который вышивает иконы крестиком, его работы висят в местном храме.

В конце торжественного мероприятия начальник колонии объявил о том, что сегодня двадцать три человека будут освобождены условно-досрочно.  Молодые и пожилые бывшие арестанты трепетно получали свои документы из рук начальника ИК и дрожащим голосом обещали «оправдать ваши надежды». Им, в свою очередь, желали «никогда сюда не возвращаться».

И плевать, что за этим трогательным моментом стояло преступление, наказание и внушительный срок. Лица гостей расплывались в улыбке, товарищи "все-еще-заключенные" выкрикивали слова ободрения. На этом закончился праздник, и началось привычное построение осужденных. Закончился и наш день в колонии строгого режима. На пропускном пункте, когда я обменивала свой талон на паспорт, я встретилась с освобожденными по УДО. Глаза их сияли, потому что для них закончилась та жизнь, и, кажется, не было ничего лучше, чем воздух, наполненный свободой.

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Метки: день колонии осуждённые колония строгого режима
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Комментарии (11)

  • hell 
    Да бесит уже чуть ли не ежедневная реклама ИКашек... То душевые новые, то обед на выбор, то розарии... Мы туда должны захотеть уже, наверное...
    31.07.2017 17:20
    2 | 18

    • Proletary 
      Подготавливают.
      31.07.2017 18:27
      0 | 9

  • BARBAdos 
    очередная показуха и вранье... Вранье начинается с названия этого учреждения - ИК Исправительная колония должна по идее исправлять, а она скорее добивает человека и делает его неисправимым.
    31.07.2017 17:42
    3 | 12

    • Alx 
      Если не секрет, как Вы бы исправляли сидящих там убийц? Не подкола ради, реально интересно.
      31.07.2017 17:47
      0 | 2

      • BARBAdos 
        велосипед придумывать не надо - есть положительный европейский опыт, например, почему то там тюрьмы закрывают, т.к. преступность падает, и рецидивов все меньше и меньше, несмотря на райские условия тюрем, как то преступники не спешат туда возвращаться. Здесь самое главное цель правильную поставить - если главной нашей целью является наказание человека, причинение ему душевных и физических страданий, то надо продолжать практику наших ИК, а если главной целью мы ставим исправление человека, то надо перенимать европейский опыт. Там люди не дураки и понимают, что если преступника просто гнобить в исправительном учреждении, то скорее всего он выйдет и опять тем же путем пойдет, гораздо выгоднее создать ему условия, которые позволят ему после обретения свободы нормально вписаться в общество... Здесь можно реферат или курсовую на эту тему написать на страниц 150-200, но вкратце если сказать - то надо хотябы человеческие условия в ИК создать, ну а 2 посещения в год это вообще ад какой то.
        31.07.2017 18:53
        3 | 5

        • Proletary 
          За фразы "положительный европейский опыт" скоро самому можно в ИК угодить.
          31.07.2017 19:33
          0 | 7

      • russs 
        Очищающее пламя крематория исправит любого сидельца за секунды!
        31.07.2017 20:56
        1 | 2

  • hatamoto san 
    сижу на нарах, как король на именинах
и мне баланда словно яблочный пирог (с)

рецидивист - это диагноз, по другому он уже не сможет...
    31.07.2017 17:42
    0 | 8

  • babayka69 
    Студентка-практикантка, в тексте такая ностальгия чувствуется, возьми на себя глухаря, сделай всем приятно! )
    31.07.2017 21:17
    1 | 3

    • Proletary 
      Ну зачем так строго. Можа она мобил братве закнула.
      31.07.2017 21:37
      0 | 0

      • hell 
        Самое прикольное, что зэки минусят уже с них...)))
        31.07.2017 22:17
        0 | 2
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