Жизнь в колонии строгого режима глазами студентки-практикантки

В колонии строгого режима, которая находится в Васильевском Мхе, 26 июля прошел праздник – «День колонии». На него были приглашены родственники заключенных, сотрудники ФСИН и пресса.

Исправительная колония №10 была создана на базе завода «Метиз» в 1961 году, сегодня она предназначена для рецидивистов, то есть там отбывают наказание люди, совершившие не одно преступление. Причем, отбывают здесь наказание убийцы, насильники, наркоторговцы. Почти все из них прибыли сюда из Тверской области, но есть и те, кого отправили из Московской, Смоленской, Новгородской областей.

С утра сотрудники колонии проводили экскурсию по территории для родственников заключенных. Обычно им предоставляют шесть свиданий в год, но если условия строгие – всего два, поэтому «День колонии» - возможность лишний раз увидеться с родными. Сроки почти у всех заключенных большие. А по территории спокойно гуляют коты, которые кажутся здесь символом свободы и того мира, что процветает за двумя метрами ограждений.

Когда едешь в колонию строгого режима в первый раз, ожидаешь настоящего хоррора, подтверждения всех стереотипов о гадких тюрьмах, карцерах, суровых надзирателях и обиженных на весь мир заключенных. Однако за высокой железной дверью взору открываются аккуратные белые корпуса, местный храм, купола для которого приобрел певец Леонид Телешев, друг короля русского шансона Михаила Круга. Вдоль дорожек расположились клумбы с розами и фонтаны.

Энергию, которая пропадает «на зоне» зря, пытаются направить в правильное русло - заключенным предлагают работу. После экскурсии гостей пригласили на выставку изделий осужденных - это нарды в деревянном резном корпусе ручной работы, часы, казачьи шашки, клинки, мангалы, кованые оградки, изделия из переработанного пластика, полотенцесушители, рюкзаки, одежда. Колония пытается выйти на общий рынок, поставлять, например, полотенцесушители в крупные магазины.

Развивают в колонии и сельское хозяйство. В местных теплицах спеют помидоры, где-то за забором с колючей проволокой слышно квохтанье наседок. В рационе заключенных есть все необходимое, но питание все равно самое простое. «Спасибо» можно сказать только за то, что поднос с едой не пихают в одиночную камеру через маленькое окошко в двери. Такое можно увидеть только в ШИЗО – штрафном изоляторе, который также находится на территории колонии.

Рядом с общей столовой есть кафе для заключенных, которое посещают по принципу «кто не работает, тот там не ест», поэтому для арестантов выгодно работать и вести себя примерно – тогда здесь разрешат даже свидание с родными вместо обычного разговора через стекло.

После экскурсии, выставки и встречи начальника ФСИН по Тверской области хлебом-солью началась торжественная часть мероприятия. Концерт подготовили заключенные, для которых это отличная возможность на мгновение вернуться в «нормальный» мир. Люди, которые отбывают наказание годами, постепенно теряют связи с обществом. С того момента, как они проходят через те зеленые двери, через которые проходили и мы, их мир сжимается до размеров колонии. Обществом для них становятся начальники отрядов, сотрудники и такие же, как они, осужденные.

Концерт посвятили творчеству Пушкина. Все артисты были в ярких костюмах, однако заключенных можно было узнать сразу – по нашивкам на тюремных штанах. Несмотря на то, что колония строгого режима, казалось бы, не располагает к творчеству, некоторые заключенные открывают в себе таланты. Кто-то учится петь, кто-то играть на музыкальных инструментах, кто-то начинает писать стихи или читать рэп. Среди арестантов ИК-10 есть человек, который вышивает иконы крестиком, его работы висят в местном храме.

В конце торжественного мероприятия начальник колонии объявил о том, что сегодня двадцать три человека будут освобождены условно-досрочно. Молодые и пожилые бывшие арестанты трепетно получали свои документы из рук начальника ИК и дрожащим голосом обещали «оправдать ваши надежды». Им, в свою очередь, желали «никогда сюда не возвращаться».

И плевать, что за этим трогательным моментом стояло преступление, наказание и внушительный срок. Лица гостей расплывались в улыбке, товарищи "все-еще-заключенные" выкрикивали слова ободрения. На этом закончился праздник, и началось привычное построение осужденных. Закончился и наш день в колонии строгого режима. На пропускном пункте, когда я обменивала свой талон на паспорт, я встретилась с освобожденными по УДО. Глаза их сияли, потому что для них закончилась та жизнь, и, кажется, не было ничего лучше, чем воздух, наполненный свободой.