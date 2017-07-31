Тверского уклониста приговорили к 60 тысячам штрафа, его мать тоже отправится под суд

Пролетарский районный суд признал жителя Твери виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.
В июле 2012 года его мать познакомилась с мужчиной, который сказал, что имеет знакомых работников медицинских учреждений, призывной комиссии отдела ВКТО, военно-врачебной комиссии ВКТО и может помочь сыну в армии не служить. Мать рассказала, что у сына никаких оснований для уклонения от службы в армии нет, но чтобы сын служил, она не хочет, и готова отдать за это деньги.
Новый знакомец, желая подзаработать и пообещав дать взятку «нужным людям», попросил у матери часть оговоренной суммы. Мужчина договорился со знакомым врачом функциональной диагностики о проведении обследования состояния здоровья потенциального уклониста и установлении у него не существующей кардиологической патологии. Призывник согласился с диагнозом и изо всех сил симулировал сердечную боль.
Свои жалобы на боли в сердце призывник повторял на призывной комиссии в отделе ВКТО и подтверждал боли документами. Всё шло как по маслу и в отделе ВКТО членами призывной комиссии подтверждена и выставлена категория годности к военной службе «В» - ограниченно годен к военной службе. На контрольном освидетельствовании члены ВВК подтвердили категорию годности и выдали военный билет.
Однако тайное все-таки стало явным для правоохранительных органов. Против призывника, его матери и пособника в уклонении были возбуждены уголовные дела.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Уголовные дела в отношении матери и пособника выделены в отдельные производства, как сообщает пресс-службы Пролетарского районного суда.
Комментарии (9)
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bae99
31.07.2017 17:42
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god007
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Proletary
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MarIvanna
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sergejbmwod
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antiER
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1234@1234
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