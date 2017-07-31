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Тверского уклониста приговорили к 60 тысячам штрафа, его мать тоже отправится под суд

31 Июля 2017 16:33
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Пролетарский районный суд признал жителя Твери виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

В июле 2012 года его мать познакомилась с мужчиной, который сказал, что имеет знакомых работников медицинских учреждений, призывной комиссии отдела ВКТО, военно-врачебной комиссии ВКТО и может помочь сыну в армии не служить. Мать рассказала, что у сына никаких оснований для уклонения от службы в армии нет, но чтобы сын служил, она не хочет, и готова отдать за это деньги.

Новый знакомец, желая подзаработать и пообещав дать взятку «нужным людям», попросил у матери часть оговоренной суммы. Мужчина договорился со знакомым врачом функциональной диагностики о проведении обследования состояния здоровья потенциального уклониста и установлении у него не существующей кардиологической патологии. Призывник согласился с диагнозом и изо всех сил симулировал сердечную боль.

Свои жалобы на боли в сердце призывник повторял на призывной комиссии в отделе ВКТО и подтверждал боли документами. Всё шло как по маслу и в отделе ВКТО членами призывной комиссии подтверждена и выставлена категория годности к военной службе «В» - ограниченно годен к военной службе. На контрольном освидетельствовании члены ВВК подтвердили категорию годности и выдали военный билет.

Однако тайное все-таки стало явным для правоохранительных органов. Против призывника, его матери и пособника в уклонении были возбуждены уголовные дела.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Уголовные дела в отношении матери и пособника выделены в отдельные производства, как сообщает пресс-службы Пролетарского районного суда. 

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Метки: пролетарский районный суд уклонист уклонение от армии
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Комментарии (9)

  • antiER 
    Так его в армию взяли? Если нет то дешево отделался.
    31.07.2017 17:12
    0 | 7

  • pitkin 
    Многие в Твери таким образом уклонились от службы армии.Целая индустрия работает в военном комиссариате по "отмазу". Это было всегда.Главное найти нужного человека и иметь деньги.
    31.07.2017 17:38
    1 | 2

  • bae99 
    Стыдоба и позорище. Служить всего год. А задротики уклоняются...
    31.07.2017 17:42
    1 | 5

    • god007 
      Если бы по окончании службы выдавали коттедж из красного кирпича в элитном коттеджном поселке и автомобиль, хотя бы тот же Порше Кайн Турбо и пенсию сразу после службы, хотя бы 50 тысяч рублей каждый месяц до конца жизни, то все хотели бы служить, выстраиваясь в очереди в военкоматы. Бесплатно служить никто не хочет, так же как никто не хочет бесплатно работать.
      31.07.2017 17:54
      4 | 4

      • Proletary 
        Верните Бертрана. Ничего против вас не имею, но к нему мы очень привязались.
        31.07.2017 20:17
        0 | 2

        • MarIvanna 
          Не согласна.
Обоих - в Ад.
          31.07.2017 22:59
          0 | 0

    • sergejbmwod 
      Что может научить армия..?
      31.07.2017 20:34
      0 | 2

      • antiER 
        Даже раньше нечему, а теперь тем более.
        31.07.2017 21:25
        0 | 2

    • 1234@1234 
      За год службы контрактники с таких задротиков стрясут гораздо большую сумму ,чем 60т..Разумно,что уклоняется.
      31.07.2017 21:57
      0 | 2
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