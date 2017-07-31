Более 1700 га земель передано Ржевскому району Тверской области под сельское хозяйство

Земли общей площадью свыше 1700 га в сельском поселении «Победа» Ржевского района передали из федеральной собственности в муниципальную. Участки будут задействованы в сельскохозяйственном производстве.

Глава района Валерий Румянцев и глава сельского поселения «Победа» Евгений Тарасевич поблагодарили правительство Тверской области за содействие в решении вопроса о передаче участков в собственность муниципалитета.

«Эти земли когда-то являлись лучшими в районе. Использовать их будут только для производства сельскохозяйственной продукции», — говорится в благодарственном письме руководителя муниципалитета.

В настоящее время ведётся работа по передаче в собственность сельского поселения ещё более 600 га земель, которые также планируется вовлечь в сельхозпроизводство.