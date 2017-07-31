В Тверской горбольнице №7 установили современный цифровой рентгенодиагностический комплекс «КРД – «ПРОТОН»

Плоскопанельный детектор, применяемый в «КРД – ПРОТОН», существенно расширяет возможности диагностики заболеваний органов грудной клетки, брюшной полости и костно-суставной системы. Он дает изображение примерно на 50% большее, чем аппараты предыдущих поколений. При этом оно не искажается и является объемным, так что одного снимка оказывается достаточно. В результате уменьшается рентгеновская нагрузка на пациента.

Дистанционно управляемый стол-штатив с изменяемой высотой удобен для работы с пожилыми и маломобильными гражданами и обеспечивает быстроту обслуживания.

В процессе исследования высококачественное графическое изображение сразу поступает на компьютер врача-рентгенолога. При необходимости его можно тут же распечатать на пленке или на бумаге либо сохранить на цифровых носителях и даже отправить по электронной почте для консультации с другими специалистами.

Оборудование поставлено отечественными производителями в рамках программы модернизации регионального здравоохранения. В конструкции поворотного стола-штатива использованы комплектующие, изготовленные в Италии.

Производитель и поставщик «ПРОТОНА» провели комплексное обучение персонала. В настоящий момент врачи и лаборанты 7 больницы владеют всеми навыками для работы с новым оборудованием. Аппарат подключен к интернету, и в случае технических сбоев не нужно ждать ремонтную бригаду, отладка происходит в режиме удаленного доступа.

По оценкам руководства больницы, рентгенодиагностический комплекс «КРД – «ПРОТОН»» позволит существенно увеличить число обследуемых больных, улучшить качество диагностики. При наличии показаний «ПРОТОН»» доступен для всех пациентов больницы бесплатно.