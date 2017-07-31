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В Тверской горбольнице №7 установили современный цифровой рентгенодиагностический комплекс «КРД – «ПРОТОН»

В Тверской горбольнице №7 установили современный цифровой рентгенодиагностический комплекс «КРД – «ПРОТОН» - ТИА
31 Июля 2017 16:16
Автор:

Фоторепортаж

Плоскопанельный детектор, применяемый в «КРД – ПРОТОН», существенно расширяет возможности диагностики заболеваний органов грудной клетки, брюшной полости и костно-суставной системы. Он дает изображение примерно на 50% большее, чем аппараты предыдущих поколений. При этом оно не искажается и является объемным, так что одного снимка оказывается достаточно. В результате уменьшается рентгеновская нагрузка на пациента.

Дистанционно управляемый стол-штатив с изменяемой высотой удобен для работы с пожилыми и маломобильными гражданами и обеспечивает быстроту обслуживания.

В процессе исследования высококачественное графическое изображение сразу поступает на компьютер врача-рентгенолога. При необходимости его можно тут же распечатать на пленке или на бумаге либо сохранить на цифровых носителях и даже отправить по электронной почте для консультации с другими специалистами.

Оборудование поставлено отечественными производителями в рамках программы модернизации регионального здравоохранения. В конструкции поворотного стола-штатива использованы комплектующие, изготовленные в Италии.

Производитель и поставщик «ПРОТОНА» провели комплексное обучение персонала. В настоящий момент врачи и лаборанты 7 больницы владеют всеми навыками для работы с новым оборудованием. Аппарат подключен к интернету, и в случае технических сбоев не нужно ждать ремонтную бригаду, отладка происходит в режиме удаленного доступа.

По оценкам руководства больницы, рентгенодиагностический комплекс «КРД – «ПРОТОН»» позволит существенно увеличить число обследуемых больных, улучшить качество диагностики. При наличии показаний «ПРОТОН»» доступен для всех пациентов больницы бесплатно.

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Метки: рентгенодиагностический комплекс «КРД – «ПРОТОН» протон рентген больница 7
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Комментарии (7)

  • Dobry кrtek 
    И что? Докторишки умнее станут? Народец помирать реже будет? В наши богадельни что не впихни-ничего не изменится, один хрен. Ибо народец наш убог, ленив, туп и безразличен к своему здоровью.
    31.07.2017 18:15
    1 | 3

  • MikeH 
    А как дела со специально обученным персоналом для этого чуда техники?
    31.07.2017 19:32
    0 | 1

    • Proletary 
      Если догадались проваливающийся потолок укрепить брусом, то с этой пепякой и подавно разберутся.
      31.07.2017 19:58
      0 | 4

  • Proletary 
    "Аппарат подключен к интернету, и в случае технических сбоев не нужно ждать ремонтную бригаду, отладка происходит в режиме удаленного доступа."
Особенно помогает от поедания кабелей крысами. Написали бы честно - закрыть дежурные ставки некому, снимки описывают по ТимВьюеру, как везде.
    31.07.2017 19:50
    0 | 3

    • MikeH 
      А потом будет печалька пациентам, когда какой-нибудь скрипт-кид ломанет систему напрочь и поднять ее будет некому.
      31.07.2017 20:39
      0 | 0

      • Proletary 
        Да понятно, что риск, но повторюсь, это не от шалостей, а от безысходности. Мы с Кротом хотя бы на бутылку можем надеяться от благодарного человечества (хотя Крот не пьет, на кой ляд ему эта бутылка), а рентгенолог, если он не на частном КТ-МРТ работает, вынужден жить на путинские "180% от средней по региону". 
Первый же пример: Врач-рентгенолог Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Калининская центральная районная клиническая больница" от 7 800 до 16 692 р.
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1036900017153/54026232-a165-11e6-abf9-bf2cfe8c828d
Онкодиспансер 15 тыс. обещает. https://trudvsem.ru/vacancy/card/1026900568023/3269a4b6-1903-11e7-ba61-4376a32b3f45
Первая полуклиника вообще златые горы сулит - 20 тысяч, только почему-то оттуда все рентгенологи разбежались. Наверное потому, что интернета нет.
        31.07.2017 21:21
        0 | 3

        • Dobry кrtek 
          Пошли они все в .опу со своими бутылками-конфетами.) Меня размер премии поразил. 1 рупь и все довольны. Приходите, граждане работать, мы вас очень даже ждём.
          Прикрепленные изображения:
          31.07.2017 21:44
          0 | 2
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