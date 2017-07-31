В Тверской горбольнице №7 установили современный цифровой рентгенодиагностический комплекс «КРД – «ПРОТОН»

Плоскопанельный детектор, применяемый в «КРД – ПРОТОН», существенно расширяет возможности диагностики заболеваний органов грудной клетки, брюшной полости и костно-суставной системы. Он дает изображение примерно на 50% большее, чем аппараты предыдущих поколений. При этом оно не искажается и является объемным, так что одного снимка оказывается достаточно. В результате уменьшается рентгеновская нагрузка на пациента.
Дистанционно управляемый стол-штатив с изменяемой высотой удобен для работы с пожилыми и маломобильными гражданами и обеспечивает быстроту обслуживания.
В процессе исследования высококачественное графическое изображение сразу поступает на компьютер врача-рентгенолога. При необходимости его можно тут же распечатать на пленке или на бумаге либо сохранить на цифровых носителях и даже отправить по электронной почте для консультации с другими специалистами.
Оборудование поставлено отечественными производителями в рамках программы модернизации регионального здравоохранения. В конструкции поворотного стола-штатива использованы комплектующие, изготовленные в Италии.
Производитель и поставщик «ПРОТОНА» провели комплексное обучение персонала. В настоящий момент врачи и лаборанты 7 больницы владеют всеми навыками для работы с новым оборудованием. Аппарат подключен к интернету, и в случае технических сбоев не нужно ждать ремонтную бригаду, отладка происходит в режиме удаленного доступа.
По оценкам руководства больницы, рентгенодиагностический комплекс «КРД – «ПРОТОН»» позволит существенно увеличить число обследуемых больных, улучшить качество диагностики. При наличии показаний «ПРОТОН»» доступен для всех пациентов больницы бесплатно.
Комментарии (7)
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Proletary
31.07.2017 19:50
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3
MikeH
31.07.2017 20:39
0
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0
Proletary
31.07.2017 21:21
0
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3
Dobry кrtek
Прикрепленные изображения:
31.07.2017 21:44
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