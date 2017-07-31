В России принят закон, защищающий права участников долевого строительства

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон предусматривает создание эффективной системы защиты граждан – участников долевого строительства с использованием механизмов компенсационного фонда, который заменит страхование гражданской ответственности застройщиков по договорам долевого участия. В случае банкротства застройщика за счет средств компенсационного фонда будет обеспечена выплата денежного возмещения либо профинансировано завершение строительства объекта новым застройщиком. Соответствующее решение будет приниматься общим собранием участников долевого строительства в отношении каждого строящегося дома.

Предельный размер денежного возмещения, предусмотренный законом, определяется исходя из общей площади объектов долевого строительства и цены одного квадратного метра. При этом цена одного квадратного метра – это фактическая средняя цена на первичном рынке в субъекте по данным Росстата. Такой подход позволит обеспечить полное покрытие риска для покупателей стандартного жилья.

С 1 января 2018 года начнет работу единая информационная система жилищного строительства, обеспечивающая раскрытие и доступ граждан к информации по всем объектам долевого строительства в Российской Федерации. Ее оператором выступит единый институт развития в жилищной сфере.

Фонд создается путем преобразования некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в публично-правовую компанию, учредителем которой будет являться Российская Федерация – соответствующие мероприятия должны быть завершены в течение 90 дней с даты вступления закона в силу. В состав наблюдательного совета фонда войдут представители Госдумы и Совета Федерации, а контролировать его работу будет Счетная Палата.

Застройщики будут обязаны вносить обязательные взносы в размере 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве по всем объектам. Законом предусмотрена ежегодная возможность корректировки уровня взносов.

Законом вводится ряд дополнительных требований к застройщикам, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, кардинальным образом повысив прозрачность и ограничив риски строительного бизнеса:

- обособление жилищного строительства от иных видов деятельности с наложением на застройщика ограничений на совершение операций, не связанных с реализацией проекта строительства жилья;

- установление принципа «одна компания – одно разрешение на строительство», позволяющего предотвратить эффект «домино» при банкротстве застройщика;

- введение обязательного банковского сопровождения деятельности застройщика уполномоченными банками;

- достаточность собственных средств в размере 10% от планируемой стоимости проекта на протяжении всего срока строительства;

- минимальный остаток денежных средств на счете в уполномоченном банке в размере 10% от проектной стоимости на дату получения разрешения привлекать средства участников долевого строительства.

Законом также ужесточаются требования к деловой репутации органов управления застройщика и его участников. В состав органов управления и учредителей не смогут входить лица, у которых имеется неснятая или непогашенная судимость, или деятельность которых стала причиной банкротства юридического лица. Такие требования применяются с 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба АО «АИЖК».