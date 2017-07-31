Прокуратура добилась устранения нарушений технической эксплуатации пассажирского причала Речного вокзала

Центральным судом города удовлетворены исковые требования Тверского межрайонного транспортного прокурора к Территориальному управлению Росимущества в Тверской области и эксплуатирующей организации о возложении обязанности устранить нарушения требований технической эксплуатации единственного в городе пассажирского причала Речного вокзала в Твери.

На причал отсутствовал технический паспорт, не проводились технические обследования сооружения и иные мероприятия для безопасной эксплуатации, что не исключало возникновения реальной угрозы для жизни и здоровья людей, в том числе членов экипажей судов, которые почти ежедневно причаливают к Речному вокзалу.

- Благодаря активной и настойчивой позиции прокуратуры в ходе контроля за исполнением решения суда эксплуатирующей организацией - ГУП «Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» проведены предусмотренные законодательством осмотры и обследования причала, выдано свидетельство о годности сооружения к эксплуатации, проведены работы по обеспечению безопасности нахождения граждан на нем, - сообщает Тверская межрайонная транспортная прокуратура.