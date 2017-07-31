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Прокуратура добилась устранения нарушений технической эксплуатации пассажирского причала Речного вокзала

Прокуратура добилась устранения нарушений технической эксплуатации пассажирского причала Речного вокзала - ТИА
31 Июля 2017 15:47
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Центральным судом города удовлетворены исковые требования Тверского межрайонного транспортного прокурора к Территориальному управлению Росимущества в Тверской области и эксплуатирующей организации о возложении обязанности устранить нарушения требований технической эксплуатации единственного в городе пассажирского причала Речного вокзала в Твери.

На причал отсутствовал технический паспорт, не проводились технические обследования сооружения и иные мероприятия для безопасной эксплуатации, что не исключало возникновения реальной угрозы для жизни и здоровья людей, в том числе членов экипажей судов, которые почти ежедневно причаливают к Речному вокзалу.

- Благодаря активной и настойчивой позиции прокуратуры в ходе контроля за исполнением решения суда эксплуатирующей организацией - ГУП «Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» проведены предусмотренные законодательством осмотры и обследования причала, выдано свидетельство о годности сооружения к эксплуатации, проведены работы по обеспечению безопасности нахождения граждан на нем, - сообщает Тверская межрайонная транспортная прокуратура.

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Метки: причал речного вокзала речной вокзал твери речной вокзал
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Комментарии (2)

  • pitkin 
    Хорошим началом для развития водного туризма  в Тверской области было бы реставрация и ремонт  здания Речного вокзала. На него страшно смотреть.Люди, приезжие из других городов, удивляются такой разрухе в центре Твери.Интересно,что думает об этом наш губернатор?
    31.07.2017 17:23
    0 | 5

    • Proletary 
      Губернатор :"Понягонят экскаваторов на Речной, щука клевать перестанет. Лучше в Завидовскую ОЭЗ инвестировать, ее не жалко".
Фотка символичная. Над всем Речным безоблачное небо.
      31.07.2017 20:11
      0 | 1
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