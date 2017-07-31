В Твери открывается выставка работ художника-графика Ксении Нефедовой

3 августа, в 16.00 в Лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра состоится открытие выставки «Мой пленэр» выпускницы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им.А.Л.Штиглица Ксении Нефедовой.

Ксения – молодой, только начинающий свой профессиональный путь, художник, чье творчество должно быть небезынтересно тверскому зрителю хотя бы потому, что эта девушка - наша землячка. В 2011г. Ксения Нефедова закончила художественный колледж им. А.Г. Венецианова по специальности «Живопись». Решила на этом не останавливаться и поехала в Петербург, где сразу, без прохождения подготовительных курсов, по итогам экзаменов стала студенткой академии им. А.Л.Штиглица. В прошлом это Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И.Мухиной, или просто «Муха». Как в советское время, так и сейчас бывшая «Муха» - один из авторитетнейших российских вузов, ведущий подготовку специалистов в сфере изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна.

В академии у абитуриентки Нефедовой колебаний в выборе специальности не было. Конечно же - «станковая графика». Понять это нетрудно – ведь всё начинается с графики. Любому замыслу художника предшествует эскиз карандашом. Графика очень притягательна, её хочется рассматривать, и всегда есть что рассмотреть: свет и тень, ночь и день, белое и черное, линия, пятно, штрих, точка. Как говорит Ксения: «графика - моя любовь, и я хочу со всеми делиться этой любовью!».

С первых лет своего студенчества Ксения Нефедова - активный участник многочисленных смотров, конкурсов, фестивалей и коллективных выставок. Но эта экспозиция, получившая название «Мой пленэр», - первая персональная выставка, которой суждено стать ступенькой в будущие серьезные проекты художника-графика Ксении Нефедовой.

На вопрос о профессиональной реализации Ксения признается, что ей интересна книжная иллюстрация, причем детская. Художник приходит к ребенку, когда тот еще не умеет говорить, и, наряду с родителями, с автором детской книги, становится первым воспитателем и учителем. И если в числе учителей будут такие художники как Ксения Нефедова, то есть надежда, что в России будут читающие дети.