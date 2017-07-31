Житель Вышнего Волочка из-за ссоры с женщиной поджег многоквартирный дом

В Вышневолоцком городском суде Тверской области вынес приговор мужчине, который поссорился с женщиной и поджег многоквартирный деревянный дом. В нем проживала не только она, но и еще четыре семьи. Однако, преступление подсудимый до конца не довел, так как возгорание было обнаружено и пожар потушен.

Как сообщает пресс-служба суда, в результате преступных действий мужчины потерпевшим мог быть причинен ущерб на общую сумму 937 000 рублей, 1 403 000 рублей, 1 400 000 рублей, 753 000 рублей, так как они могли лишиться жилья и имущества, восстановление которого могло потребовать значительных затрат.

В соответствии с заключением судебно-психиатрической экспертизы поджигатель признан вменяемым в отношении инкриминируемого ему преступления.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.