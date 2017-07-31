Калининская АЭС: в рамках проекта «Территория культуры Росатома» в Удомле состоялся спектакль по пьесе «Двое на качелях»

Лучше узнать творчество американского драматурга Уильяма Гибсона – такую возможность предоставили удомельцам Госкорпорация «Росатом» и артисты Московского музыкально-драматического театра «Разные люди».

28 июля в ТКЗ ЦОИ Калининской АЭС в рамках проекта «Территория культуры Росатома» состоялся спектакль по пьесе «Двое на качелях» написанной Уильямом Гибсоном в 1958 году. В настоящее время театр гастролирует по городам расположения объектов атомной промышленности. Эти спектакли являются частью масштабной программы поддержки системы гастролей ведущих российских театров и творческих коллективов, разработанной Министерством культуры Российской Федерации совместно с «Росатомом».

В постановке всего два действующих лица — очаровательная кокетка-танцовщица Гитель и угрюмый красавец-адвокат Джерри в исполнении актеров Рины Гребеньковой и Олега Гусева. Оба сбежали в Нью-Йорк каждый от своих проблем. Никаких качелей на сцене нет, но кажется, будто на них и, правда, двое — он и она. То неспешно качаются, то вдруг набирают опасную скорость, а потом и вовсе уходят в пике. Право решать, остановились ли качели Гитель и Джерри или продолжили ход, драматург Уильям Гибсон оставил за зрителем, который в диалогах или между строк должен был уловить главное — только от нас самих зависит, с кем сесть на качели и как высоко на них взлететь.

Долгие аплодисменты стоя и «браво» актерам свидетельствовали, что удомельский зритель был покорен силой игры артистов и благодарен подаренной встрече с большим искусством.

- Их любовь на грани страдания, помешательства и всепрощения постоянно держит зрителя в напряжении. Но герои лишь подбрасывают дров в огонь противоречия. И в попытке понять друг друга все меньше понимают себя, - поделилась своими впечатлениями Ирина Неизвестных, председатель Совета ветеранов Калининской АЭС. - Эта пьеса психологическая, на грани, она относится к категории вечных. История любви Гитель и Джерри, наверное, всегда будет актуальной.

Сотрудничество Министерства культуры РФ и Госкорпорации «Росатом» в области просвещения и образования позволяет знакомить жителей «атомных» территорий с лучшими образцами исполнительского, изобразительного и театрального искусства, поддерживать творческие коллективы, работающие в «атомных» городах.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС