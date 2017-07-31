Тверские спортсмены завоевали три медали чемпионата Европы по универсальному бою

Представители Тверской области завоевали две золотых и одну бронзовую медали на чемпионате Европы по универсальному бою в Болгарии. С успешным выступлением спортсменов поздравил губернатор Игорь Руденя.

Тверскую область в составе сборной команды России представляли три спортсмена. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы борьбы «Олимп» (Тверь), братья Темурбек и Ботыр Нуралиевы поднялись на первую и третью ступени пьедестала почета.

Еще одну медаль высшей пробы завоевал воспитанник и тренер детско-юношеской спортивной школы города Зубцов Денис Иванов, сообщает правительство Тверской области