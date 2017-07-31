Под Тверью нашли пропавшего подростка

Как сообщает региональный СКР, пропавший без вести 28 июля 14-летний подросток найден. Он жив и здоров.

Напомним, около 10 часов утра он вышел из дома, чтобы вынести мусор, и не вернулся. Мальчик проживал с бабушкой в СНТ “Пенсионер”.

Ребенка нашли в том же СНТ 31 июля. Подросток и ранее покидал место своего жительства, однако спустя время возвращался.

В настоящее время его опрашивает следователь, выясняются все обстоятельства произошедшего.