Под Тверью нашли пропавшего подростка

Как сообщает региональный СКР, пропавший без вести 28 июля 14-летний подросток найден. Он жив и здоров.
Напомним, около 10 часов утра он вышел из дома, чтобы вынести мусор, и не вернулся. Мальчик проживал с бабушкой в СНТ “Пенсионер”.
Ребенка нашли в том же СНТ 31 июля. Подросток и ранее покидал место своего жительства, однако спустя время возвращался.
В настоящее время его опрашивает следователь, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии (1)
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TvereZ
31.07.2017 14:20
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