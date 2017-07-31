В Тверской области открыли мемориальную доску герою Отечественной войны 1812 года Александру Перхурову

Торжественное открытие мемориальной доски герою Отечественной войны 1812 года Александру Николаевичу Перхурову прошло в деревне Понизовье Устиновского сельского поселения Кимрского района.

Уроженец этих мест Александр Перхуров, участник войны 1812-го года, вместе со своим полком сражался под Смоленском, отличился в Бородинской битве. За мужество и храбрость под Бородином награжден орденом Святой Анны 4 степени, а позднее - серебряной медалью. После окончания войны получил чин полковника. Нашел свой последний приют на своей малой Родине, у Воскресенской церкви.

- Александр Перхуров - дворянин, жил рядом с Понизовьем, - рассказывает краевед, почетный гражданин Кимрского района Владимир Коркунов. – В полутора километрах отсюда, в Шерепово, было его имение. Мы до сих пор гордимся и чтим память тех, кто участвовал в сражениях и защищал нашу Родину, в их числе и Александр Перхуров.

В память о герое отслужили молебен. Прозвучали оружейные выстрелы.

- Вместе с вами мы не просто сохраняем историю, мы ее восстанавливаем, - обратился к местным жителям член Совета Федерации от Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин. - Я думаю, что такие мероприятия станут доброй традицией. Мы не только будем делать малые хорошие дела в сфере социально-экономического развития поселений района, но и будем сохранять историю, память.

- Кимряки должны знать людей, которые прославляли эту землю, - комментирует глава Кимрского района Антонина Нестерова. - Я очень хочу, чтобы мои земляки знали, за кого молиться, кому поклониться и чем гордиться. Безусловно, такие события значимы, особенно для воспитания подрастающего поколения.

Это место не единственное в Кимрском районе, что хранит память о славных людях и их подвигах. Наряду с ним - села Печетово, Горицы, Белое.

Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области